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25 березня • оновлено в 22:10
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Російський винищувач упав у Чорне море

37.1т
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Російський військовий літак Су-27 розбився в акваторії Чорного моря під час планових польотів.

Винищувач упав 25 березня близько 20:10 (19:10 за київським часом), через хвилину був зафіксований сигнал аварійного радіомаяка, повідомляють РИА Новости з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Су-27

Су-27

vitalykuzmin.net

Наразі ведуться пошуки льотчика, які ускладнені через метеоумови в районі проведення операції.

У район, де зафіксовано аварійний сигнал, спрямовані малий протичовновий корабель, літак Ан-26, вертоліт Мі-8, а також цивільні судна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії під Астраханню 28 лютого розбився вертоліт. Тоді повідомлялося про загибель однієї людини.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Росія
Тег
Авіакатастрофа
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Их там, этих самолетов, как грязи, а упал всего один. "...Отряд не заметил потери бойца..." - одним ихтамнетом больше, одним меньше...
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
нех.. шастать
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
ЕЩЁ ОЛИН ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ НА РосПЕдирацию!!!! =))) Полетели ЧЁРНЫЕ ЛЕБЕДИ НА ЛАПТЕРОСЕЮ!!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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