Російський винищувач упав у Чорне море

Російський військовий літак Су-27 розбився в акваторії Чорного моря під час планових польотів.

Винищувач упав 25 березня близько 20:10 (19:10 за київським часом), через хвилину був зафіксований сигнал аварійного радіомаяка, повідомляють РИА Новости з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Су-27 vitalykuzmin.net

Наразі ведуться пошуки льотчика, які ускладнені через метеоумови в районі проведення операції.

У район, де зафіксовано аварійний сигнал, спрямовані малий протичовновий корабель, літак Ан-26, вертоліт Мі-8, а також цивільні судна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії під Астраханню 28 лютого розбився вертоліт. Тоді повідомлялося про загибель однієї людини.

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