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19 березня • оновлено в 07:11
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Російський рубль обвалився: економіст дав прогноз

5.3т
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Через стрімке падіння цін на нафту російський рубль може опуститися до позначки в 100 за долар або навіть нижче.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський економіст Дмитро Некрасов. При цьому, за його словами, девальвація позитивно вплине не тільки на бюджет, але й на російську економіку в цілому (повний текст блогу читайте тут).

"Російський рубль пішов вниз через падіння цін на нафту. Але в Росії 570 млрд доларів резервів і в середньостроковій перспективі курс більше залежить від політичних рішень Центрального Банку і уряду, ніж від ринкових факторів. Якщо в уряді переважає думка, що подальша девальвація корисна – рубль може коштувати і 100 за долар. Якщо ж вважатимуть її контрпродуктивною – будуть тримати курс на сьогоднішньому рівні", – вважає Некрасов.

Курс рубля

Курс рубля

За його словами, зростання курсу долара на один рубль дає уряду 70-80 млрд рублів додаткових нафтових доходів. Девальвація збільшує рублевий розмір резервів уряду, знижує імпорт і підтримує вітчизняних виробників і експортерів.

"Якщо не брати до уваги зниження рівня життя населення, то девальвація рубля – суцільні плюси для економіки. Чи може бути паніка серед населення? В резервах ЦБ за поточним курсом зараз майже в 2 рази більше доларів, ніж всіх надрукованих рублів. Курс можна утримати за будь-якої паніки, просто продаючи долари в необмежених кількостях. Немає стільки рублів в країні, щоб навіть половину доларів у ЦБ скупити", – запевнив Некрасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс рубля в Росії вперше з лютого 2016 року обвалився нижче 79,94 руб./$. Курс євро перевищив 87 рублів/євро. Це відбувається на тлі епідемії коронавврусу і зниження цін на нафту.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Світові ціни на нафту російська економіка
Особа
Дмитро Нєкрасов
Місце
Росія
Теги
рубль нафта Новини Росії
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Обоз напечатал статью, по своей привычке, не глядя.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Запомните, незалежные! Россия НИКОГДА(!) не сделает ни одного шажёчка не продумав на сто ходов вперёд. Шесть лет назад Америка ввела санкции против России в т.ч. и нефтяных компаний и их руководителей. Наступила пара расплаты, уничтожения нефтяных компаний ваших американских дрессировщиков.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Обоз, вы там нормально? Да вас же демократы украины сожгут за такое!
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