Російський політик розповів, як Медведчук розчарував Путіна

Кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук втрачає роль відповідального за "український напрямок" у Кремлі.

Про це розповів в ефірі ObozTV опозиційний російський політик, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов. За його словами, в оточенні Путіна йде жорстка боротьба між Медведчуком, помічником президента РФ Владиславом Сурковим і російськими силовиками.

"Сурков конкурує з Медведчуком і силовиками – там три вектори щодо України діють, і ці вектори весь час то посилюються, то послаблюються", – розповів російський політик.

Пономарьов повідомив, що зараз т.зв. "вектор Медведчука" послаблений: "Йому не вдалося домогтися того результату, який він обіцяв Путіну на парламентських виборах. Напевно ніхто з його людей не потрапить в уряд, навряд чи вони отримають навіть якісь значущі призначення у Верховній Раді, може бути один комітет символічний. Це все буде виставляти Медведчука як людину, яка дає порожні обіцянки, за які не може відповісти".

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За його словами, в цих умовах посилюється Сурков, що для України в даній ситуації може бути вигідним.

"Сурков спочатку стояв на позиції, що треба цю донбаську тему розторговувати, що не треба стояти вперто. Якщо силовики на ній заробляють щодня – на контрабанді, на наркотиках, на війні роблять гроші, то Сурков вирішує політичне завдання. Тут його інтереси з українськими набагато ближче, ніж інтереси всіх інших", – вважає Пономарьов.

При цьому російський політик зазначив, що Медведчук, незважаючи на невдачі на українському напрямку, залишиться наближеною до Путіна особою.

"Путін ніколи не розлучається з людьми. Навіть з тими, які показали себе повними недієздатними ідіотами, він не розлучається. Він може їх відсунути від прийняття рішень, але все одно вони залишаться йому близькими людьми, він у цьому сенсі дуже вірний. Ось якби Медведчук продемонстрував якусь нелояльність, з американцями б почав про щось домовлятися, тоді не допомогло б, що кум. Але поки Путін розуміє, що Медведчук йому особисто повністю лояльний, їх особистому спілкуванню ніщо не загрожує", – пояснив він.

Володимир Путін і Віктор Медведчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський журналіст, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов розповів, чому президент Росії Володимир Путін відмовився віддавати своєму куму Віктору Медведчуку полонених українських моряків.

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