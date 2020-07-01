Російський флот стежитиме за навчаннями НАТО в Атлантиці

Російський Північний флот заявив про те, що буде відслідковувати дії кораблів і авіації НАТО під час навчань в Атлантичному океані і Норвезькому морі.

Про це повідомили в Національному центрі управління обороною РФ, передає ТАСС. Згідно з їхнім повідомленням, навчання Dynamic Mongoose 2020 проходитимуть із 1 по 9 липня. У них візьмуть участь кораблі й авіація семи країн НАТО: США, Канади, Великобританії, Німеччини, Данії, Норвегії та Франції.

"Силами та засобами Північного флоту виконується комплекс заходів щодо контролю за діями кораблів і авіації ОВММ НАТО, що беруть участь у навчанні, в північній частині Атлантичного океану і Норвезькому морі", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, велика частина Чорноморського флоту Росії в анексованому Криму застаріла і потребує модернізації.