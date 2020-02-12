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12 лютого • оновлено в 23:01
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"Російське немовля під бехерівку - смакота!" Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині

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У Росії жінки влаштували застілля на снігу на сплячій дитині. Взимку посеред вулиці матусі поклали на землю дівчинку закутану в ковдру, а зверху розклали закуску і пляшки з алкоголем.

Відповідне фото опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці в Twitter. Однак він зазначив, що сумнівається – справжня це дитина або іграшка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Просто Росія. Просто бухають. Просто дитина. Чи справжнє немовля чи манекен не скажу. Хоча навіть від такого фото рве на частини від того, що відбувається запоребриком", – написав він.

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Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині

Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині

twitter.com/Shtirlitz53

Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині

Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині

twitter.com/Shtirlitz53

У коментарях до публікації користувачі відзначають, що, схоже, на фото все-таки справжня дитина. Люди шоковані поведінкою жінок.

"Російське немовля під бехерівку - смакота!" Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині
"Російське немовля під бехерівку - смакота!" Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині
"Російське немовля під бехерівку - смакота!" Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині
"Російське немовля під бехерівку - смакота!" Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині
"Російське немовля під бехерівку - смакота!" Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині
"Російське немовля під бехерівку - смакота!" Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Москві неадекватна пасажирка влаштувала істерику в таксі. Дівчина била і ображала водія.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
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