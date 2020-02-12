"Російське немовля під бехерівку - смакота!" Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині

У Росії жінки влаштували застілля на снігу на сплячій дитині. Взимку посеред вулиці матусі поклали на землю дівчинку закутану в ковдру, а зверху розклали закуску і пляшки з алкоголем.

Відповідне фото опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці в Twitter. Однак він зазначив, що сумнівається – справжня це дитина або іграшка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Просто Росія. Просто бухають. Просто дитина. Чи справжнє немовля чи манекен не скажу. Хоча навіть від такого фото рве на частини від того, що відбувається запоребриком", – написав він.

Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині twitter.com/Shtirlitz53

Матусі з РФ шокували фото з застіллям на сплячій дитині twitter.com/Shtirlitz53

У коментарях до публікації користувачі відзначають, що, схоже, на фото все-таки справжня дитина. Люди шоковані поведінкою жінок.

Просто Россія. Просто бухають. Просто дитина. Чи справжнє немовля чи манекен не скажу. Хоча даже від такого фото рові на части від того что коїться запоребріком.

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🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/GbN6iU9LrL - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) February 12, 2020

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Москві неадекватна пасажирка влаштувала істерику в таксі. Дівчина била і ображала водія.

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