Російська еліта завезла коронавірус COVID-19 з гірськолижного курорту в Куршевелі в Москву.

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Про це повідомляє телеканал "Дождь". Йдеться про сім'ю бізнесмена Олександра Чигиринського, брата магната зі списку "Форбс" Шалви Чигиринського.

Марія Чигиринська instagram.com/masha_chigirinskaya

Телеканал опублікував відео, на якому видно, як вся родина танцює під пісню "Плювати, якщо я захворію". Відзначається, що після прильоту вся сім'я Чигиринських виявилася в самоізоляції і здали тести на коронавірус.

У молодшої дочки Марії хвороба не підтвердилася, однак, по даним ЗМІ, тест показав позитивний результат у старшій Ірини.

Ірина Чигиринська instagram.com/ira_chigirinskaya

Напередодні мер Москви Сергій Собянін поскаржився, що коронавірус привезли в Росію люди з-за кордону.

"Самі москвичі, досить велика їх частка, люблять поїздити по закордонах. Багато побували в Куршевелі, привезли просто чемодан вірусів звідти", - наводить його слова РБК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія в зв'язку з поширенням коронавірусу вирішила посилити в країні правила в'їзду і виїзду. З п'ятниці, 27 березня, російські авіакомпанії повинні припинити чартерну авіасполучення між російськими та іноземними аеропортами, за винятком рейсів для повернення росіян додому, а також окремих польотів за дорученням уряду.

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