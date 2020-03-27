Російська еліта завезла коронавірус COVID-19 з гірськолижного курорту в Куршевелі в Москву.
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Про це повідомляє телеканал "Дождь". Йдеться про сім'ю бізнесмена Олександра Чигиринського, брата магната зі списку "Форбс" Шалви Чигиринського.
Марія Чигиринська
instagram.com/masha_chigirinskaya
Телеканал опублікував відео, на якому видно, як вся родина танцює під пісню "Плювати, якщо я захворію". Відзначається, що після прильоту вся сім'я Чигиринських виявилася в самоізоляції і здали тести на коронавірус.
У молодшої дочки Марії хвороба не підтвердилася, однак, по даним ЗМІ, тест показав позитивний результат у старшій Ірини.
Ірина Чигиринська
instagram.com/ira_chigirinskaya
Напередодні мер Москви Сергій Собянін поскаржився, що коронавірус привезли в Росію люди з-за кордону.
"Самі москвичі, досить велика їх частка, люблять поїздити по закордонах. Багато побували в Куршевелі, привезли просто чемодан вірусів звідти", - наводить його слова РБК.
Складно описати наскільки хвилюючим був для мене вчорашній день ... в очікуванні результатів аналізу! В першу чергу хочу подякувати всім тим, хто підтримав мене! Мені і моїй родині зателефонувало і написало величезну кількість людей! І до сих пір ми залишаємося на зв'язку! Приємно, що в цей не простий для світу час-близькі не дають мені відчувати себе самотньо! А тепер до головного! З радістю повідомляю, що мій тест на коронавірус виявився негативним! Я абсолютно здорова! Однак карантин на цьому не закінчується і має намір продовжувати самоізоляцію Я зовсім не боялася захворіти і не бачу в цьому нічого ганебного! Але реакція людей на новина про загрозу хвороби-не може не дивувати! Агресія, ненависть і паніка охопили багатьох! І хворих буквально "закидають камінням" і "таврують прокаженими"! Люди, зупиніться! Найгірше-це втратити людяність! Захворіти людині чи ні вирішує не він сам! Але в ваших силах змінити ставлення до подій! Для мене така поведінка-страшніше коронавируса! Задумайтесь!
Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія в зв'язку з поширенням коронавірусу вирішила посилити в країні правила в'їзду і виїзду. З п'ятниці, 27 березня, російські авіакомпанії повинні припинити чартерну авіасполучення між російськими та іноземними аеропортами, за винятком рейсів для повернення росіян додому, а також окремих польотів за дорученням уряду.
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