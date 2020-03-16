Росії пообіцяли комендантську годину через коронавірус

Російський військовий експерт Павло Фельгенгауер не виключив, що в Росії може бути введено надзвичайний стан через пандемію коронавірусу COVID-19.

"Весь уряд Росії загруз у коронавірусі, тільки цим і займається. Ситуація дуже серйозна", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

"Надзвичайний стан в Росії практично неминучий в ситуації, коли кількість хворих по всьому світу може досягти кількох мільярдів, а в таких країнах, як Росія чи Україна, може йтися про десятки мільйонів", – заявив експерт.

Епідемія, колаж

Фельгенгауер розповів про те, що в Москві готуються до запровадження надзвичайної ситуації. "Як мені відомо, вже працюють штаби", – повідомив він.

За словами експерта, для введення в країні "комендантської години, блокпостів, патрулювання та інше" знадобиться залучення армії.

Онлайн-карта поширення коронавірусу у світі:

Як писав OBOZREVATEL, скандальний глава патріаршої комісії РПЦ у справах сім'ї Дмитро Смирнов заявив, що люди вмиратимуть від коронавірусу навіть при карантині, якщо на те є Божа воля.

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