Рогозін замість Маска вирішив використати космічні технології у зневодненому Криму

Генеральний директор російського "Роскосмосу" Дмитро Рогозін запропонував використовувати технології державної корпорації для розв'язання проблем із забезпеченням водою окупованого РФ Криму.

Cвою ідею він озвучив у Twitter. Глава "Роскосмосу" прокоментував публікацію нелегітимної депутатки Держдуми РФ Наталі Поклонської, яка запропонувала американському підприємцю Ілону Маску відвідати півострів і розв'язати проблему з прісною водою.

"А ви не хочете використовувати технології підготовки води, що розроблені Московським інститутом теплотехніки для міста Москви, або технології її опріснення (Центр Келдиша), які ми зробили для Казахстану на Каспії? Обидва підприємства – це "Роскосмос". Чи вам обов'язково потрібен Ілон Маск?" – написав Рогозін.

Поклонська відповіла, що їй байдуже, хто зможе розв'язати проблему – Маск або Рогозін. Їй нібито важливо, щоб жителі Криму отримували якісну воду й продукти харчування.

Рогозін продовжив діалог і запросив Поклонську відвідати московські підприємства "Роскосмосу", де розробили технології з очищення води та її отримання.

Зі свого боку, депутатка прийняла запрошення й висловила надію, що це зацікавить і окупаційну адміністрацію Криму.

Нагадаємо, нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталя Поклонська запросила американського винахідника, засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска переїхати в тимчасово окупований Крим. Вона порівняла зневоднений Крим із Марсом, куди Маск планує відправити експедицію.

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