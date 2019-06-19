"Це дорівнює смерті": Каспаров дав пораду Україні в боротьбі з Путіним

Президент Росії Володимир Путін не піде з окупованого ним Донбасу, бо хоче розвернути Україну з західного напрямку назад в імперію.

Ті українські політики, хто збирається вести з ним перемовини, мають спершу почитати книжки з історії Росії та взагалі імперій. Імперії ніколи не відступають, це рівно їхній смерті, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Не розумію, про що може бути розмова. Путін чітко визначив свої цілі: анексія Криму – акт, що відбувся і обговоренню не підлягає. А решта України повинна стати васальною частиною імперії. Якщо він вважатиме, що слід штурмувати Маріуполь, щоб підняти свій рейтинг – він це зробить. Не уявляю собі, як нова українська влада збирається змусити Путіна піти з Донбасу", – здивувався політик.

Володимир Путін Народна правда

За його словами, глава РФ знає одну річ, коли імперія починає відступати – піднімаються всі внутрішні проблеми і вона стає приреченою.

"Він пам'ятає виведення радянських військ з Афганістану. Всі виходили дуже організовано, генерал Громов на мосту, танки йдуть. Це навіть віддалено не нагадувало американську втечу з Сайгона. Була середина 1989-го, а до кінця року впала радянська імперія в Східній Європі. Радянський Союз зник менше, ніж за 2 роки. Так може бути і у випадку з Росією", – резюмував Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський озвучив перші слова, адресовані Володимиру Путіну.

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