Рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму: в Кремлі знайшли відмовку

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна впав до історичного мінімуму – 59% підтримки.

Такі результати показало соцдослідження групи "Левада-центр", яке проводилося 24-27 квітня методом телефонних інтерв'ю. При цьому в Кремлі заявили, що великого значення таким цифрам не надають.

При цьому, згідно із соцопитуванням, не підтримують діяльність глави РФ 33% опитаних, ще 8% не змогли відповісти на питання.

Всього опитали 1608 осіб у віці від 18 років і старше. Статистична похибка становить 2,4%.

Ці результати – найнижчий показник популярності російського лідера за останні 20 років. Раніше найнижчий показник був зафіксований у листопаді 2013-го – 61%. Такий же низький рівень підтримки до цього був тільки в червні 2000 року.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи дослідження центру, заявив, що не дуже йому довіряє.

"Щодо опитувань "Левада-центру" ми неодноразово говорили, що в них існують різні методики. Ми не схильні повністю довіряти результатам цих опитувань. Існують і інші опитування, які дають іншу картину", – цитує Пєскова KP.RU.

Рейтинг Путіна в Росії впав Колаж

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