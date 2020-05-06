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6 травня • оновлено в 23:19
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Рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму: в Кремлі знайшли відмовку

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Рейтинг президента Росії Володимира Путіна впав до історичного мінімуму – 59% підтримки.

Такі результати показало соцдослідження групи "Левада-центр", яке проводилося 24-27 квітня методом телефонних інтерв'ю. При цьому в Кремлі заявили, що великого значення таким цифрам не надають.

При цьому, згідно із соцопитуванням, не підтримують діяльність глави РФ 33% опитаних, ще 8% не змогли відповісти на питання.

Всього опитали 1608 осіб у віці від 18 років і старше. Статистична похибка становить 2,4%.

Ці результати – найнижчий показник популярності російського лідера за останні 20 років. Раніше найнижчий показник був зафіксований у листопаді 2013-го – 61%. Такий же низький рівень підтримки до цього був тільки в червні 2000 року.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи дослідження центру, заявив, що не дуже йому довіряє.

"Щодо опитувань "Левада-центру" ми неодноразово говорили, що в них існують різні методики. Ми не схильні повністю довіряти результатам цих опитувань. Існують і інші опитування, які дають іншу картину", – цитує Пєскова KP.RU.

Рейтинг Путіна в Росії впав

Рейтинг Путіна в Росії впав

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Як писав OBOZREVATEL, запаси резервів Росії у зв'язку з економічною кризою, викликаною коронавірусом і падінням цін на нафту, можуть вичерпатися протягом року, заявив економіст Сергій Гурієв.

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії рейтинг політика
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Рога, копыта и хвост - главные морфологические признаки Кацaпа. Это у них генетическое! Они произошли от ископаемого животного - якоцапа. Конечно - сегодня коцапы пытаются мимикрировать. Копыта прячут под лаптями. А вы думаете - откуда такое странное подобие обуви у этих первобытных животных? Хвост купируют - благо, даже на росее появились зачатки медицины. По крайней мере - ветеринарной. Рога просто опиливают. Еще есть пятачок. Это - непременная, врожденная и посконно-скрепная генетическая особенность большинства племен, обитающих на Мoкшaнских болотах! Самки якоцапа маскируют пятаки с помощью косметики или пластической хирургии. Самцы ходят так. Они там все - на одно рыло! (с) Так же морфологическим признаком обитателя росейского стойбища являются клыки. Но, так как еще в детстве любой детеных якоцапов неоднократно получает в рыло от старших и более сильных животных их вида - они теряют свои клыки в тех беспощадных и бессмысленных драках. И слава Богу! Какая никакая эволюция!!
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