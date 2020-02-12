Рейтинг Путіна в Росії рекордно впав: з'явилися конкуренти

У Росії рекордно знизився рейтинг довіри до президента Володимира Путіна.

Згідно з опитуванням, яке провів "Левада-центр", довіряють нинішньому господареві Кремля тільки 35% росіян, пишуть "Ведомости".

Зазначається, що у листопаді 2017 року рейтинг довіри Путіну становив 59%, за два роки він впав майже удвічі – на 24 відсоткових пункти. У порівнянні з вереснем 2019 року рейтинг Путіна впав на 4%.

Володимир Путін "Інтерфакс"

"При цьому за останні чотири місяці зріс рівень довіри росіян до міністра оборони Сергію Шойгу (з 13% до 19%) і глави МЗС Сергія Лаврова (з 14% до 17%). Новому главі уряду Михайлу Мішустіну наразі довіряють 3% опитаних, не довіряють 4%", – йдеться у публікації.

При цьому глава "Левада-центру" Лев Гудков зазначив, що рівень довіри Путіну знижується давно і стійко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей припускає, що в разі, якщо Путін піде зі своєї посади достроково, у країні розпочнеться криза, але громадянської війни не буде.

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