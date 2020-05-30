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30 травня • оновлено в 20:32
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Рейтинг довіри росіян до Путіна впав до рекордної позначки: результати соцопитування

4.8т
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Рейтинг президента Росії Володимира Путіна серед громадян знизився до рекордних 25%.

Про це свідчать результати відкритого опитування "Левада-центру", проведеного 22-24 травня. На другому місці з 14% міністр оборони країни Сергій Шойгу, а на третьому з 11% – прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

При цьому 16% опитаних заявили, що не довіряють нікому, а 33% вагалися з відповіддю.

Володимир Путін

Володимир Путін

Lenta.ru

Соціологи також вказали на "повільне, але безперервне зниження схвалення діяльності" Путіна, що фіксується незалежно від методики опитування і формулювання запитання.

10 політиків із найбільшим рівнем довіри в РФ

10 політиків із найбільшим рівнем довіри в РФ

Скріншот

Ядро твердих прихильників Путіна (які з власної волі висловлюють йому "довіру") складають люди старшого віку (37-38%), чиновники і бюджетники, тобто залежні від держави групи.

"Частка молоді, перш за все – учнів, тут мінімальна і становить 8-10%", – підкреслили в "Левада-центрі".

У попередньому опитуванні за квітень рейтинг Путіна був вищим на 3% – досягав 27%. Це було найнижчим показником за останні 14 років.

Рейтинг довіри росіян до Путіна впав до рекордної позначки

Скріншот

Рейтинг довіри росіян до Путіна впав до рекордної позначки

Скріншот

Рейтинг довіри росіян до Путіна впав до рекордної позначки

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії обурилися статтею Bloomberg про те, що рейтинг довіри росіян до їхнього лідера Володимира Путіна впав до найнижчого показника.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії рейтинг політика
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