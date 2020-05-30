Рейтинг довіри росіян до Путіна впав до рекордної позначки: результати соцопитування

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна серед громадян знизився до рекордних 25%.

Про це свідчать результати відкритого опитування "Левада-центру", проведеного 22-24 травня. На другому місці з 14% міністр оборони країни Сергій Шойгу, а на третьому з 11% – прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

При цьому 16% опитаних заявили, що не довіряють нікому, а 33% вагалися з відповіддю.

Володимир Путін Lenta.ru

Соціологи також вказали на "повільне, але безперервне зниження схвалення діяльності" Путіна, що фіксується незалежно від методики опитування і формулювання запитання.

10 політиків із найбільшим рівнем довіри в РФ Скріншот

Ядро твердих прихильників Путіна (які з власної волі висловлюють йому "довіру") складають люди старшого віку (37-38%), чиновники і бюджетники, тобто залежні від держави групи.

"Частка молоді, перш за все – учнів, тут мінімальна і становить 8-10%", – підкреслили в "Левада-центрі".

У попередньому опитуванні за квітень рейтинг Путіна був вищим на 3% – досягав 27%. Це було найнижчим показником за останні 14 років.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії обурилися статтею Bloomberg про те, що рейтинг довіри росіян до їхнього лідера Володимира Путіна впав до найнижчого показника.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.