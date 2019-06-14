Регіон Росії чекають великі проблеми: озвучений прогноз

В умовах глобального потепління Сибір (Росія) зіткнеться з трьома серйозними природними проблемами; з об'єктивних причин цей регіон не можна розглядати як прийнятний для переселення кліматичних мігрантів.

"Я сумніваюся, що в Сибіру захочуть жити люди, які потенційно можуть", – сказав OBOZREVATEL російський еколог, директор програми "Клімат і енергетика" Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Олексій Кокорін.

Коментуючи прогноз учених Росії і США про те, що з урахуванням змін клімату Сибір стане більш придатним для життя регіоном, куди почнуть переселятися кліматичні біженці, він зауважив: "З наукової точки зору це дослідження коректне, але воно орієнтується на середні температури. Як учений я можу сказати: якщо ми відстежуємо середні температури і припускаємо, що вони плавно ростуть із року в рік, то у нас будуть такі ефекти. Як наукова задача це має право на існування. Але це не єдиний фактор".

Сибірський пейзаж, ілюстрація vniib.spb.ru

Вчений пояснив: "У нас не стільки зростає середня температура, скільки зростає частота небезпечних явищ, які виражаються і в ефектах із температурою, і в ефектах із опадами".

За словами Кокоріна, в доступному для огляду майбутньому в зв'язку з глобальним потеплінням Сибір зіткнеться з трьома великими проблемами. Перша – істотне зростання пожежонебезпеки. "Кількість днів поспіль, коли влітку сухо і спекотно, значно зростає", – спрогнозував він. Друга велика проблема – "частіші повені", – повідомив еколог.

Він також звернув увагу на те, що глобальне потепління завдасть удару по інфраструктурі Сибіру, зокрема, за рахунок неможливості експлуатації зимових доріг. Як пояснив Кокорін, "в Сибіру маса доріг, які експлуатуються тільки взимку, коли дороги замерзнуть. Ніхто не буде прокладати асфальтову дорогу, тому що це дуже дорого, а людей там живе дуже мало".

"Я сумніваюся, що там захочуть жити люди, які потенційно можуть", – підсумував учений.

Нагадаємо, раніше група вчених з Росії і США оприлюднила результати досліджень, згідно з якими до кінця нинішнього століття через процеси глобального потепління значна частка азіатської частини Росії стане придатною для життя великої кількості людей, зокрема, кліматичних біженців. За прогнозами вчених, у Сибіру підвищиться середня температура і збільшиться кількість опадів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше керівник кліматичного відділу Центру екологічних ініціатив "Екодія" Анна Акерман заявила: незважаючи на вжиті заходи зі скорочення викидів парникових газів, на сьогодні людство наближається до "точки неповернення", коли процес глобального потепління стане неконтрольованим і може привести до глобальної катастрофи.

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