Величезний ризик: озвучена нова версія вибуху на полігоні в Росії

Версія про те, що однією з причин істотного підвищення радіаційного фону після вибуху на полігоні в Архангельській області (Росія) могли стати радіоізотопні джерела живлення, оприлюднена корпорацією "Росатом", виглядає сумнівною.

"Швидше за все, мова йде про реактор", – сказав OBOZREVATEL керівник проекту енергетичного відділу російського Greenpeace Рашид Алімов.

Коментуючи популярну версію про те, що вибух міг статися внаслідок невдалого випробування крилатої ракети "Буревісник", він зауважив: "Це одна з версій. Їх було озвучено кілька. Але ми не даємо оцінок. Наша основна мета – оцінювати ризики для природи і людини".

У той же час еколог додав: "Звичайно, масштаби непорівнянні з масштабами Чорнобиля. Швидше за все, мова йде про реактор, його потужність, ймовірно, була невеликою, і працював він зовсім недовго".

Радіаційне забруднення, ілюстрація Google Images

Оцінюючи версію про "радіоізотопні джерела живлення", оприлюднену "Росатомом", еколог пояснив, про що саме йдеться. "Це радіоізотопні термоелектричні генератори (РІТЕГ), капсули, в яких розпадається певний радіонуклід. У Радянському Союзі було поставлено досить багато маяків, які світили за рахунок того, що в капсулі розпадався стронцій-90. Тепло, отримане при розпаді радіонукліда, перетворювалося на електричну енергію для роботи маяка".

"Пізніше великі зусилля були витрачені на те, щоб це утилізувати. Деякі РІТЕГи губилися. Були випадки, коли мисливці за кольоровими металами грабували РІТЕГи і смертельно опромінювалися. В офіційній версії було сказано про те, що це була ракета, на якій були такі РІТЕГи. Можливо, такого ж типу, але з іншим радіонуклідом", – додав він.

Разом з тим Алімов поділився своїми сумнівами щодо цієї версії. "Якщо це РІТЕГ, то там буде хоч якийсь основний радіонуклід, наприклад, той самий стронцій-90, і радіонуклід, на який він розпадається, більше нічого. Але дані Росгідрометцентру говорять про те, що були викинуті інертні радіоактивні гази. А це все, швидше за все, може відбуватися з реактора".

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