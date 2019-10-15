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15 жовтня • оновлено в 13:53
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"Зіграють мурку!" У мережі висміяли візит Путіна в Абу-Дабі

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Після ажіотажу, викликаного зіпсованим виконанням російського гімну в Саудівській Аравії, у мережі цікавляться, що оркестр зіграє в Абу-Дабі, куди відправився президент РФ Володимир Путін.

Під дописом у Twitter російського пропагандиста Дмитра Смирнова, де він пише про те, що Путіна в Абу-Дабі вітатимуть не лише кінний кортеж і артилерійський салют, а й літаки, які розфарбовують небо в кольори російського прапора, користувачі залишають іронічні коментарі.

"Емірати обходять Саудівську Аравію вже на старті. Послухаємо, що зіграє місцевий оркестр", – пише Смирнов, на що люди відповідають, що оркестр – це головна інтрига візиту.

Володимир Путін

Володимир Путін

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"Мурку", "Калинку", "Боже, царя бережи", – припускають користувачі.

"Зіграють мурку!" У мережі висміяли візит Путіна в Абу-Дабі
"Зіграють мурку!" У мережі висміяли візит Путіна в Абу-Дабі
"Зіграють мурку!" У мережі висміяли візит Путіна в Абу-Дабі

Як писав OBOZREVATEL, на честь офіційного візиту російського президента Володимира Путіна до Саудівської Аравії оркестр Ер-Ріяда виконав гімн Росії, який вже став приводом для жартів у мережі. Так, на відео, опублікованих блогером Антоном Ходзе, чутно, що музиканти з самого початку не потрапили в ноти, а далі й узагалі трубили невлад.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

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Володимир Путін
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Krass Марк
Krass Марк
Международный террорист поехал на поклон к шейхам,потому что Рассия подыхает из за низких цен на нефть.Но они ему не помогут
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Питон Каа
Питон Каа
Сколько раз уже замечал, что для украинцев важна форма, пусть даже слишком помпезная и нелепая, а вот для России в первую очередь важно содержание. Такие визиты не происходят ради демонстрации дипломатического общения. СА и ОАЭ ключевые страны в регионе и весь мир сейчас следит за этими визитами Путина истинный смысл которых станет известен далеко не сразу, но будет иметь решающее значение для мировой экономики.
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филипп филипыч
филипп филипыч
а как же изоляция? или изолента не той системы?))
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Krass Марк
Krass Марк
филипп филипыч, изоляция от технологий.Арабы технологий не имеют
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