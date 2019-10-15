"Зіграють мурку!" У мережі висміяли візит Путіна в Абу-Дабі

Після ажіотажу, викликаного зіпсованим виконанням російського гімну в Саудівській Аравії, у мережі цікавляться, що оркестр зіграє в Абу-Дабі, куди відправився президент РФ Володимир Путін.

Під дописом у Twitter російського пропагандиста Дмитра Смирнова, де він пише про те, що Путіна в Абу-Дабі вітатимуть не лише кінний кортеж і артилерійський салют, а й літаки, які розфарбовують небо в кольори російського прапора, користувачі залишають іронічні коментарі.

"Емірати обходять Саудівську Аравію вже на старті. Послухаємо, що зіграє місцевий оркестр", – пише Смирнов, на що люди відповідають, що оркестр – це головна інтрига візиту.

Володимир Путін

"Мурку", "Калинку", "Боже, царя бережи", – припускають користувачі.

Владимира Путина в Абу-Даби будут приветствовать не только конный кортеж и артиллерийский салют, но и самолеты, раскрашивающие небо в цвета российского флага.

Эмираты обходят Саудовскую Аравию уже на старте. Послушаем, что сыграет местный оркестр pic.twitter.com/0cdtHhbCps — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.

Як писав OBOZREVATEL, на честь офіційного візиту російського президента Володимира Путіна до Саудівської Аравії оркестр Ер-Ріяда виконав гімн Росії, який вже став приводом для жартів у мережі. Так, на відео, опублікованих блогером Антоном Ходзе, чутно, що музиканти з самого початку не потрапили в ноти, а далі й узагалі трубили невлад.

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