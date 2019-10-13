"Здати "крота" заради паршивої статті?" У скандалі з ГРУ знайшли нестиковку

Російський журналіст Леонід Радзіховський заявив, що достовірність інформації про спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГРУ) РФ №29155, оприлюдненої у відомому американському виданні, викликає великі сумніви.

"Мені здається, що це дуже велике перебільшення талантів ГРУ", – сказав він в блозі OBOZREVATEL, коментуючи публікацію в The New York Times про спецпідрозділ ГРУ, нібито мета якого – "кампанія з дестабілізації Європи".

Журналіст звернув увагу на низку дивних речей. "Західні спецслужби роздобули надсекретну інформацію про те, чим займається цей надсекретний підрозділ. Таку інформацію може дати тільки "кріт". І західні спецслужби світять свого "крота" заради чого? Заради паршивої статті в The New York Times?" – запитав він.

Радзіховський додав, що, виходячи із загальновідомих фактів про діяльність ГРУ, ця структура навряд чи в змозі виконувати складні завдання, які їй приписують в публікації.

У цьому контексті він нагадав про справу про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля. "Більш "ефективну" таємну організацію важко собі уявити", – зауважив він.

"Більш "ефективну" таємну організацію важко собі уявити" Новые Известия

"Ми знаємо, як "блискуче" вони спрацювали з Литвиненком. Послали двох виродків, які наслідили від Москви до Лондона, які мало самі не облилися цією штукою в своєму номері в готелі, які майже провалили справу", – додав журналіст.

"Виходячи з того, що ми знаємо про діяльність ГРУ, напрошується думка про те, що це приблизно такі ж "професіонали", що і Росгвардія, яка вп'ятьох одну людину заарештувати не може", – сказав він.

У той же час Радзіховський визнав: "Все може бути в цьому таємничому світі секретних організацій. Впевнено сказати про те, що це маячня, я не можу, тому що рівновіддалений і від російських спецслужб, і від західних спецслужб".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в The New York Times з посиланням на джерела в західних спецслужбах повідомили про те, що в ГРУ Росії нібито існує елітний підрозділ, який "проводить скоординовану кампанію з дестабілізації Європи". Називається номер підрозділу – 29155, і ім'я його голови – генерал Андрій Авер'янов.

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