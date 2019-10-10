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10 жовтня • оновлено в 14:10
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"Поразкою не пахне": Каспаров передбачив повернення Путіна у світові лідери

13.7т Читати матеріал російською

Статус Володимира Путіна як світового лідера похитнувся лише на якийсь час після війни на Донбасі, але тепер його запрошують назад до "великої сімки".

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив російський опозиціонер Гаррі Каспаров. За його словами, міжнародна спільнота уникала главу РФ лише на саміті G-20 у австралійському Брисбені в листопаді 2014 року, але тепер він знову повернувся в компанію президентів США та Франції.

"Путінський режим міцний, йому вдалася неймовірна інтеграція у фінансову, економічну і політичну міжнародну системи. Поразкою було вигнання з G-8, але його кличуть назад. Його статус одного зі світових лідерів похитнувся лише на якийсь час після вторгнення до України, але тепер він знову прийнятий в коло шанованих осіб – Трампа й Макрона", – підкреслив Каспаров.

Володимир Путін, Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Ангела Меркель

Володимир Путін, Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Ангела Меркель

life.ru

За його словами, невдачі у війні на сході України російська влада компенсувала анексією Криму. Путін вчасно зупинився, коли зрозумів, що подальше просування загрожує тисячами смертей.

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"Війна на Донбасі в громадському світі не сприймається, як поразка, це, радше, невдача. Більшість керівництва "Роснафти" – іноземці. Ось на це звертають увагу. Як тільки вони почнуть виїжджати – це буде політичний програш. Або ж почнуть арештовувати рахунки олігархів. Але поки всім цим навіть не пахне", – підсумував Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кремлівські політтехнологи можуть розробляти десятки варіантів трансферу влади 2024 року, одним із них може стати російський журналіст Юрій Дудь, який стрімко набирає популярність.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Гаррі Каспаров Дональд Трамп Еммануель Макрон
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Донбас
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А рядом с Путиным на фотке кто ? На Люду вроде не смахивает ... Ну ка россияне просветите, кем это Вова сейчас увлечён ?
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Мельник Дмитрий
Мельник Дмитрий
Меня зовут- Добрый кот, Это Брижит Макрон, балбес...
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А если серьёзно, то война на Донбассе в общественном мире не воспринимается, как поражение, это, скорее, неудача - вам понятно ? Тысячи жизней, разруха, блокады, - так понты, просто неудача ! Весь мир с нами говорите ?
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
КэР ДэР.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
а он..оттуда и не выходил))а кто такой этот Каспаров?
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