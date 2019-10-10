"Поразкою не пахне": Каспаров передбачив повернення Путіна у світові лідери

Статус Володимира Путіна як світового лідера похитнувся лише на якийсь час після війни на Донбасі, але тепер його запрошують назад до "великої сімки".

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив російський опозиціонер Гаррі Каспаров. За його словами, міжнародна спільнота уникала главу РФ лише на саміті G-20 у австралійському Брисбені в листопаді 2014 року, але тепер він знову повернувся в компанію президентів США та Франції.

"Путінський режим міцний, йому вдалася неймовірна інтеграція у фінансову, економічну і політичну міжнародну системи. Поразкою було вигнання з G-8, але його кличуть назад. Його статус одного зі світових лідерів похитнувся лише на якийсь час після вторгнення до України, але тепер він знову прийнятий в коло шанованих осіб – Трампа й Макрона", – підкреслив Каспаров.

Володимир Путін, Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Ангела Меркель life.ru

За його словами, невдачі у війні на сході України російська влада компенсувала анексією Криму. Путін вчасно зупинився, коли зрозумів, що подальше просування загрожує тисячами смертей.

"Війна на Донбасі в громадському світі не сприймається, як поразка, це, радше, невдача. Більшість керівництва "Роснафти" – іноземці. Ось на це звертають увагу. Як тільки вони почнуть виїжджати – це буде політичний програш. Або ж почнуть арештовувати рахунки олігархів. Але поки всім цим навіть не пахне", – підсумував Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кремлівські політтехнологи можуть розробляти десятки варіантів трансферу влади 2024 року, одним із них може стати російський журналіст Юрій Дудь, який стрімко набирає популярність.

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