П'ять нелюдів зґвалтували школярку: в Росії сталася страшна НП

У російському Зеленограді трапилася страшна НП із 13-річною дівчинкою. П'ятеро чоловіків зґвалтували її по дорозі в школу.

За повідомленнями місцевих правоохоронців, це сталося 21 березня. Ґвалтівники напали на школярку біля місцевої дитячої поліклініки.

Нелюди познущалися над своєю жертвою і зникли.

Мати дівчинки, як тільки дізналася про трагедію, одразу ж звернулася до правоохоронців. Поки не уточнюється стан постраждалої учениці. Місцева поліція проводить перевірку всіх фактів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іркутській області Росії троє студентів жорстоко зґвалтували свого однокурсника в гуртожитку. Знущання вони зняли на відео.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.