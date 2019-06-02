"П'яненькі і гарненькі": в РПЦ зробили гучне зізнання про алкоголізм

Глава синодального відділу Московського патріархату із взаємин із суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що Російська православна церква недостатньо жорстко ставиться до алкоголізму серед вірян.

На фестивалі "Православ'я і спорт" він сказав, що це серйозніше за пияцтво у світському суспільстві, передає "РІА Новини".

"У нас адже внутрішньоцерковне ставлення до алкоголю сильно відстає від суспільного. Серйозна проблема. Суспільство вже жорсткіше ставиться до алкоголю, ніж ми іноді", – зізнався він.

Алкоголізм в Росії і РПЦ колаж

Легойда додав, що учасники фестивалю "Православ'я і спорт" мають показати приклад тверезості. Він назвав казками і брехнею твердження, що існують нешкідливі дози алкоголю, а червоне вино корисно для шлунка.

"І суспільство ставиться не так, а ми ставимося якось так: "ну да, п'яненькі, добренькі, гарненькі"... Нічого гарненького", – додав представник РПЦ.

Володимир Легойда з "мішками" під очима rueconomics.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії алкоголізм є одвічною проблемою, його давно називають епідемією. У 2014 році в Міністерстві охорони здоров'я привели статистику смертності на цьому грунті. А тенденція з кожним роком стрімко зростає.

У березні 2019 року в РПЦ заявили, що сучасне російське суспільство вимре через три десятиліття.

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