ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"П'яненькі і гарненькі": в РПЦ зробили гучне зізнання про алкоголізм

2.5тЧитати матеріал російською

Глава синодального відділу Московського патріархату із взаємин із суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що Російська православна церква недостатньо жорстко ставиться до алкоголізму серед вірян.

На фестивалі "Православ'я і спорт" він сказав, що це серйозніше за пияцтво у світському суспільстві, передає "РІА Новини".

"У нас адже внутрішньоцерковне ставлення до алкоголю сильно відстає від суспільного. Серйозна проблема. Суспільство вже жорсткіше ставиться до алкоголю, ніж ми іноді", – зізнався він.

Алкоголізм в Росії і РПЦ

Алкоголізм в Росії і РПЦ

колаж

Новини
Алкоголь при дієті: лікар назвала користь і шкоду

Легойда додав, що учасники фестивалю "Православ'я і спорт" мають показати приклад тверезості. Він назвав казками і брехнею твердження, що існують нешкідливі дози алкоголю, а червоне вино корисно для шлунка.

"І суспільство ставиться не так, а ми ставимося якось так: "ну да, п'яненькі, добренькі, гарненькі"... Нічого гарненького", – додав представник РПЦ.

Володимир Легойда з "мішками" під очима

Володимир Легойда з "мішками" під очима

rueconomics.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії алкоголізм є одвічною проблемою, його давно називають епідемією. У 2014 році в Міністерстві охорони здоров'я привели статистику смертності на цьому грунті. А тенденція з кожним роком стрімко зростає.

У березні 2019 року в РПЦ заявили, що сучасне російське суспільство вимре через три десятиліття.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
РПЦалкогольрелігіяНовини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
8
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки