"П'яненькі і гарненькі": в РПЦ зробили гучне зізнання про алкоголізм

Глава синодального відділу Московського патріархату із взаємин із суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що Російська православна церква недостатньо жорстко ставиться до алкоголізму серед вірян.
На фестивалі "Православ'я і спорт" він сказав, що це серйозніше за пияцтво у світському суспільстві, передає "РІА Новини".
"У нас адже внутрішньоцерковне ставлення до алкоголю сильно відстає від суспільного. Серйозна проблема. Суспільство вже жорсткіше ставиться до алкоголю, ніж ми іноді", – зізнався він.
Алкоголізм в Росії і РПЦ
колаж
Легойда додав, що учасники фестивалю "Православ'я і спорт" мають показати приклад тверезості. Він назвав казками і брехнею твердження, що існують нешкідливі дози алкоголю, а червоне вино корисно для шлунка.
"І суспільство ставиться не так, а ми ставимося якось так: "ну да, п'яненькі, добренькі, гарненькі"... Нічого гарненького", – додав представник РПЦ.
Володимир Легойда з "мішками" під очима
rueconomics.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії алкоголізм є одвічною проблемою, його давно називають епідемією. У 2014 році в Міністерстві охорони здоров'я привели статистику смертності на цьому грунті. А тенденція з кожним роком стрімко зростає.
У березні 2019 року в РПЦ заявили, що сучасне російське суспільство вимре через три десятиліття.
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