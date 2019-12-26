Піде достроково? Путіну спрогнозували гучний провал

Президент Росії Володимир Путін може піти з посади в результаті дострокових виборів так само, як і він сам прийшов до влади свого часу.

Таке припущення висловив головний редактор ФОРУМа.мск. Анатолій Баранов, пише "Свободная пресса".

"У Росії вже були дострокові вибори президента, саме в зв'язку з ними ми і дізналися прізвище "Путін". Не можна ж виключити, що Путін повторить фортель свого духовного батька і теж піде достроково. Це навіть може перетворитися на свого роду традицію передачі влади – старий володар передає повноваження наступнику напередодні Нового року. Ну що робити, якщо вибір президента нашому народові довірити ніяк не можна", – зазначив він.

Путіну спрогнозували відставку після дострокових виборів РБК

Баранов також розповів, чи можлива нова передача влади від Путіна до Медведєва.

"Якщо ви про народ, то він "схаває" і Ксюшу Собчак, до речі, не найгірша кандидатура в президенти. В тому сенсі, що нікуди не годиться, але є й гірші. А Медведєв, звичайно, заручник ситуації. Його здадуть хоч і останнім , але в разі чого здадуть і не поморщаться. Ну а з великої висоти болючіше падати. Але поки рано, ще жодного віцепрем'єра не посадили і лише одного міністра. Прем'єр – на десерт", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чинний радник лідера РФ і колишній радник, а також зять першого президента Росії Бориса Єльцина Валентин Юмашев заявив, що Путін піде з поста після закінчення його президентського терміну в 2024 році.

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