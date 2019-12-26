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26 грудня • оновлено в 03:23
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Піде достроково? Путіну спрогнозували гучний провал

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Президент Росії Володимир Путін може піти з посади в результаті дострокових виборів так само, як і він сам прийшов до влади свого часу.

Таке припущення висловив головний редактор ФОРУМа.мск. Анатолій Баранов, пише "Свободная пресса".

"У Росії вже були дострокові вибори президента, саме в зв'язку з ними ми і дізналися прізвище "Путін". Не можна ж виключити, що Путін повторить фортель свого духовного батька і теж піде достроково. Це навіть може перетворитися на свого роду традицію передачі владистарий володар передає повноваження наступнику напередодні Нового року. Ну що робити, якщо вибір президента нашому народові довірити ніяк не можна", – зазначив він.

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Путіну спрогнозували відставку після дострокових виборів

Путіну спрогнозували відставку після дострокових виборів

РБК

Баранов також розповів, чи можлива нова передача влади від Путіна до Медведєва.

"Якщо ви про народ, то він "схаває" і Ксюшу Собчак, до речі, не найгірша кандидатура в президенти. В тому сенсі, що нікуди не годиться, але є й гірші. А Медведєв, звичайно, заручник ситуації. Його здадуть хоч і останнім , але в разі чого здадуть і не поморщаться. Ну а з великої висоти болючіше падати. Але поки рано, ще жодного віцепрем'єра не посадили і лише одного міністра. Прем'єрна десерт", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чинний радник лідера РФ і колишній радник, а також зять першого президента Росії Бориса Єльцина Валентин Юмашев заявив, що Путін піде з поста після закінчення його президентського терміну в 2024 році.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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