"Пригадають все": журналіст сказав, у чому вразливість Путіна

Російський журналіст Федір Клименко переконаний: будь-які компрометувальні факти, які можуть з'ясуватися щодо діяльності президента Росії Володимира Путіна в роки його роботи на КДБ, будуть кваліфіковані як "підступи ворогів".

"Але якщо вийде, що Путін опиниться поза справами, йому пригадають все, що він робив, все розкопають, а що не розкопають, то намалюють", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи оприлюднену архівну характеристику на Путіна 70-их років минулого століття.

На думку журналіста, у архівах можна було б знайти багато цікавої інформації про Володимира Путіна, зокрема, відповідь на питання, "чим займався Володимир Володимирович Путін, коли впала Берлінська стіна, коли він служив у Дрездені в ролі агента КДБ. Як ми знаємо, там був великий дерибан радянського майна Західної групи військ".

Щойно на місце Путіна прийде умовний Навальний, на нього знайдуть все, переконаний журналіст Офіційний сайт президента РФ

Водночас Клименко переконаний: жоден архівний документ не здатен зіграти роль "атомної бомби" в кар'єрі Путіна. "Що може нашкодити диктатору, який повністю контролює ситуацію у себе в країні? Що б не написали ЗМІ – рідкісні опозиційні російські ЗМІ чи західні – це буде кваліфіковано як "підступи ворогів", – запевнив він.

На його думку, "допоки Путін перебуває у владі й контролює все – нічого не зміниться". Але щойно "на його місце прийде умовний Навальний, на нього знайдуть все, що необхідно знайти. Якщо теоретично Путіна посунуть власні ж колеги, то теж буде багато цікавого", – впевнений журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії оприлюднили характеристику-рекомендацію Комітету державної безпеки СРСР на Володимира Путіна. "Товариш Путін В.В. постійно підвищує свій ідейно-політичний рівень. Активно займається в мережі партійного навчання. Постійно удосконалює свою професійну майстерність", – йдеться в архівному документі.

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