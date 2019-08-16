Путіна викрили у використанні двійника: фотофакт

Президента Росії Володимира Путіна знову викрили у використанні двійника.

Цього разу контраст помітили на тлі прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, з яким лідер РФ прибув у п'ятницю, 16 серпня, з візитом в Анапу.

Зокрема, зміни помітив у Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький, підтвердивши свої припущення спільним фото Путіна і Медведєва, на якому глава РФ виявився нижчим.

Путін і Медведєв Telegram-канал AllГолобуцкій

"Путін (офіційний зріст 172 см) із Медведєвим (офіційний зріст 163 см) сьогодні були в Анапі. Знову якогось дрібного Путіна підібрали: цей варіант помітно нижчий за зовсім низенького Медведєва", – написав він.

Скріншот

Володимир Путін Деловая столица

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна не раз помічали за використанням двійника. На це вказували дрібні деталі в його зовнішності – змінювався то вага, то голос. Сумніви викликали також не властиві Путіну рухи тіла.

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