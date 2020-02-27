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27 лютого • оновлено в 11:11
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Путіна потролили на інтерв'ю ТАСС, давши в руки iPad. Відео

2.6т
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Журналіст одного з топпропагандистських ЗМІ своєрідно потролив президента Росії Володимира Путіна тим, що він зовсім не вміє користуватися сучасними ґаджетами.

Курйозний випадок трапився під час інтерв'ю для проєкту ТАСС "20 запитань Путіну" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема ведучий Андрій Ванденко поцікавився, чому президент не запитує, що він тримає у руках замість блокнота. На що той припустив: "Айпад, я так розумію?".

Путіна потролили, давши в руки iPad

Путіна потролили, давши в руки iPad

Після цього журналіст дав главі РФ у руки ґаджет, із якого той почав читати добірку популярних запитів про себе у мережі. Незабаром Ванденко запитав, чи комфортно він почувається.

"Мені комфортно, бо я нічим цим не користуюся. У мене є інші можливості просто", – наголосив Путін.

Путіна потролили, давши в руки iPad

Путіна потролили, давши в руки iPad

t.me/youlistenedmayak/5576

Однак ведучий не упустив нагоди й продовжив підколювати президента, зазначивши, що раніше бачив, як той дзвонив по смартфону "моєму тезці, хлопчику, який у Червоній Поляні на лижах катається за вашим запрошенням".

"Ну, я дзвоню... Мені ваш приятель Пєсков підсунув просто, я і подзвонив. А так простіше зняти слухавку спеціального зв'язку і мені знайдуть... на будь-якого абонента", – відказав на це глава РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські журналісти заявляли, що президент РФ Володимир Путін поза стінами Кремля користується спеціальним мобільним телефоном, який товстіший за звичайний смартфон.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
інтерв`ю iPad
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Юг Руси
Юг Руси
Вот Сурков потроллил так потроллил Укроину и укроинцев! )))))))
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