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Путіна образили! У Росії оголосили ''війну'' відомим блогерам

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На відомого російського журналіста Юрія Дудя, а також ведучу популярного тревел-шоу "Орел і Решка", інста-блогерку Анастасію Івлєєву подано судовий позов.

Як повідомляє "Дождь", він надійшов у Міщанський суд Москви.

Прес-секретар суду Юлія Котоміна повідомила, що позивач вимагає від знаменитостей по 50 мільйонів рублів (понад 20,9 мільйонів гривень).

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Відзначається, що в позові "про захист честі, гідності та ділової репутації" вказано тільки прізвище та ініціали заявника — "Бестаєв А.А.". Він зажадав спростувати відомості, які прозвучали в інтерв'ю Івлєєвої Дудю. Що саме викликало претензії, невідомо.

Анастасія Івлєєва і Юрій Дудь

Анастасія Івлєєва і Юрій Дудь

Скріншот

Представник Івлєєвої розповів, що позов Бестаєва вони ще не отримали.

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Передбачається, що позов подав Артур Бестаєв, який у вересні 2018 року написав у російській соцмережі "ВКонтакте", що його обурила відповідь Івлєєвої на традиційне запитання Дудя "Опинившись перед Путіним, що ти йому скажеш?" Це питання ведучий поставив гості в рамках інтерв'ю проекту "вДудь".

Анастасія Івлєєва і Юрій Дудь

Анастасія Івлєєва і Юрій Дудь

Скріншот

"Ти не за***вся?" — відповіла тоді блогер. Після оприлюднення відеоролика з інтерв'ю Бестаєв зажадав видалення матеріалу, розмістивши посилання на відповідну петицію.

Путіна образили! У Росії оголосили ''війну'' відомим блогерам

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дудя рознесли за цинізм під час інтерв'ю через те, що він довів відомого російського актора до сліз.

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Особи
Юрій ДюдьАнастасія ІвлееваВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнессудскандалиНовини Росії
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Федоров Федор
Федоров Федор
Так и не понял из статьи,причем "обидившийся Путин" и какой-то чел,подавший иск о защите чести и достоинства?Какой свидомой логикой обоз это связал воедино?Чел обиделся за Путина и подал иск о защите его чести и достоинства Путина?Такая посыл это опуса ?))))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
"...обидели юродивого..."
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Демократия по сруски)
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