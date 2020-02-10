Президент Росії Володимир Путін закликав працівників Міністерства закордонних справ РФ нарощувати зусилля для захисту російської мови за кордоном.

Відповідні настанови він дав, вітаючи їх у понеділок, 10 лютого, із професійним святом – Днем дипломатичного працівника. Текст звернення з'явився на сайті Кремля.

"Важливо нарощувати зусилля щодо забезпечення прав та інтересів співвітчизників за кордоном, захисту російської мови", – зазначив Путін.

Путін знову заговорив про захист російської мови за кордоном 24 канал

"І звичайно, безумовним пріоритетом має залишатися діяльність зі збереженню історичної правди про Велику Вітчизняну війну. Це особливо актуально в контексті 75-річного ювілею Перемоги, який святкуватимемо цього року", – йдеться у привітанні.

Нагадаємо, раніше Путін видав заяву про те, що війну з російською мовою ведуть "печерні русофоби" і націоналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна також відзначився міжнародним скандалом із Польщею, звинувативши цю країну у розв'язуванні Другої світової війни.

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 року захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикували скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві зазначено, що російська сторона "посилається на пропагандистські гасла сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито у змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький припустив, що таким чином Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

У Польщі після скандалу із заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд відстоюватиме правду й історичну пам'ять після скандальної промови на цю тему президента РФ.

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