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"Путін — злодій!" Пограбованих і принижених росіян закликали до масових протестів

3.3тЧитати матеріал російською

Житель Новокузнецька і координатор руху "Протестний Кузбас" Лев Гяммер вивісив на балконі розтяжку з написом "Путін — злодій", чим надихнув відомий Telegram-канал "СерпомПо" на заклики до протестів у Росії.

Влада була незадоволена діями росіянина, тому під покровом ночі комунальники за допомогою крана зняли вивіску (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Перший плакат Гяммер повісив кілька днів тому. У коментарі "Новокузнецьк. Реалії" він розповів, що спочатку з проханням зняти його звернулися представники керуючої компанії, потім приїхала поліція з вимогою написати пояснювальну.

"Путін — злодій!" Пограбованих і принижених росіян закликали до масових протестів

vashgorod

"Путін — злодій!" Пограбованих і принижених росіян закликали до масових протестів

Пізніше до активіста приїхали співробітники міськради з краном і ще раз запропонували зняти розтяжку, але він відповів відмовою.

"Потім вони поїхали, а ввечері повернулися. Вони приїхали в пітьмі, забралися на балкон, зрізали плакат і поїхали. Але завтра ми зробимо ще одну таку розтяжку і все одно будемо вивішувати подібні плакати", — розповів він.

"Путін — злодій!" Пограбованих і принижених росіян закликали до масових протестів

На цьому Гяммер не зупинився і наступного дня вивісив нову розтяжку. Але її знову зняли. Росіянин заявив, що робитиме це день кожен день і навіть опублікував інструкцію для інших.

"Путін — злодій!" Пограбованих і принижених росіян закликали до масових протестів
"Путін — злодій!" Пограбованих і принижених росіян закликали до масових протестів
"Путін — злодій!" Пограбованих і принижених росіян закликали до масових протестів

Telegram-канал "СерпомПо" закликав громадян країни наслідувати приклад активіста і масово протестувати проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

"Вставай, страна диванна! Коли всі росіяни вивісять ось такі чи подібні плакати на свої балкони, паркани, машини, аватарки – не тільки в Новокузнецьку або Ярославлі. Скрізь. Всі – пограбовані і принижені цією владою; позбавлені нею майбутнього, громадянської гідності, прав, свобод, здоров'я, майна, перспектив для себе і своїх дітей (а таких в Росії — переважна більшість). Кранів, евакуаторів, фарби, карателів — не вистачить", – йдеться в повідомленні.

Активісти уточнили, що завдяки масовим протестам зникне Путін, його "дружки" з ОЗУ, пропагандисти, "Єдина Росія", міністри, суди, а також розбіжаться силовики і генерали.

"Вихід залишився тільки один. Масові, всеохоплюючі, солідарні акції громадянської непокори. Вони можуть мати найрізноманітніші мирні форми. Це – можливо", – наголосили в повідомленні.

"Путін — злодій!" Пограбованих і принижених росіян закликали до масових протестів
"Путін — злодій!" Пограбованих і принижених росіян закликали до масових протестів

Як повідомляв OBOZREVATEL, рівень невдоволення росіян чинною владою почав стрімко зростати, проте багато хто боїться виходити на масові акції, тому що вони зазвичай закінчуються жорсткими затриманнями.

У лютому в центрі Новосибірська пройшов мітинг проти політики російського керівництва. Більше половини росіян, 53%, висловили свою недовіру до влади, а 15% і зовсім не виключили, що незабаром в Росії відбудеться державний переворот.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяНовокузнецьк
Тег
протест
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Пигин Макс
Пигин Макс
А я прелагаю, сделать этого достойного человека, президентом Украины.
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Новость подали однобоко. Не указали, что "активиста" уже упаковали и посадили в КПЗ.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Перемога дня, я считаю
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Пигин Макс
Пигин Макс
Поросёнков Петя, Берите выше, недели!!!
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