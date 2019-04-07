"Путін — злодій!" Пограбованих і принижених росіян закликали до масових протестів

Житель Новокузнецька і координатор руху "Протестний Кузбас" Лев Гяммер вивісив на балконі розтяжку з написом "Путін — злодій", чим надихнув відомий Telegram-канал "СерпомПо" на заклики до протестів у Росії.

Влада була незадоволена діями росіянина, тому під покровом ночі комунальники за допомогою крана зняли вивіску (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Перший плакат Гяммер повісив кілька днів тому. У коментарі "Новокузнецьк. Реалії" він розповів, що спочатку з проханням зняти його звернулися представники керуючої компанії, потім приїхала поліція з вимогою написати пояснювальну.

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Пізніше до активіста приїхали співробітники міськради з краном і ще раз запропонували зняти розтяжку, але він відповів відмовою.

"Потім вони поїхали, а ввечері повернулися. Вони приїхали в пітьмі, забралися на балкон, зрізали плакат і поїхали. Але завтра ми зробимо ще одну таку розтяжку і все одно будемо вивішувати подібні плакати", — розповів він.

На цьому Гяммер не зупинився і наступного дня вивісив нову розтяжку. Але її знову зняли. Росіянин заявив, що робитиме це день кожен день і навіть опублікував інструкцію для інших.

Влада зірвали банер "Путін ВОР" з балкона @HammerOfFreedom (з другої спроби). Ми пообіцяли, що не здамося, вивісимо новий і будемо важити кожен раз, коли ці негідники будуть його зривати.



Закликаємо вас робити такі ж.

Зробили для вас відео-інструкцію: https://t.co/2EhFanSI5z pic.twitter.com/XAOzuCSYSO - Протестний Кузбас (@protest_kuzbass) 6 квітня 2019 р.

Telegram-канал "СерпомПо" закликав громадян країни наслідувати приклад активіста і масово протестувати проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

"Вставай, страна диванна! Коли всі росіяни вивісять ось такі чи подібні плакати на свої балкони, паркани, машини, аватарки – не тільки в Новокузнецьку або Ярославлі. Скрізь. Всі – пограбовані і принижені цією владою; позбавлені нею майбутнього, громадянської гідності, прав, свобод, здоров'я, майна, перспектив для себе і своїх дітей (а таких в Росії — переважна більшість). Кранів, евакуаторів, фарби, карателів — не вистачить", – йдеться в повідомленні.

Активісти уточнили, що завдяки масовим протестам зникне Путін, його "дружки" з ОЗУ, пропагандисти, "Єдина Росія", міністри, суди, а також розбіжаться силовики і генерали.

"Вихід залишився тільки один. Масові, всеохоплюючі, солідарні акції громадянської непокори. Вони можуть мати найрізноманітніші мирні форми. Це – можливо", – наголосили в повідомленні.

Ловіть момент, як шахраї зрізають банер "ПУТІН ВОР" з балкона на четвертому поверсі. pic.twitter.com/ARmgfhlDeF - мила і менти (@ ya0sno) 5 квітня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рівень невдоволення росіян чинною владою почав стрімко зростати, проте багато хто боїться виходити на масові акції, тому що вони зазвичай закінчуються жорсткими затриманнями.

У лютому в центрі Новосибірська пройшов мітинг проти політики російського керівництва. Більше половини росіян, 53%, висловили свою недовіру до влади, а 15% і зовсім не виключили, що незабаром в Росії відбудеться державний переворот.

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