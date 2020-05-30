Путін "відклав" Україну до осені, Росію чекає важкий час – Касьянов

Президент Росії Володимир Путін не буде займатися питаннями закінчення війни на Донбасі і вирішенням проблем з Україною як мінімум до осені.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній прем'єр-міністр РФ Михайло Касьянов. За його словами, нині для нього головне пройти голосування по поправках в Конституцію, реалізувавши січневий план щодо продовження влади.

"Україна і війна на Донбасі не на порядку денному. Путін сильно стурбований крахом січневого плану, який мав би закінчитися травневим святом і тріумфом параду перемоги з лідерами багатьох країн. Нова політика у нього буде з осені", – уточнив він.

При цьому політик не виключає, що на той час в Росії можуть початися локальні протести через погане економічне становище людей.

"Не виключаю, що народ почне буянити. Поки не масово, а локально. Якщо в одному мономісті на підприємстві не платитимуть грошей, а це тисячі непрацюючих людей, почнуться заворушення. Осінь може бути непростою, навіть якщо Путін продовжить свою владу ще на 16 років", – запевнив він.

До того ж, на його думку, через кілька місяців може почнеться переділ власності. Підприємства середнього бізнесу можуть перейти в руки "правильних" людей. Це ті, хто прислухається до начальства і виконує їхні вказівки.

Повну версію інтерв'ю з Михайлом Касьяновим на OBOZREVATEL читайте в неділю 31 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін оголосив 24 червня неробочим днем в зв'язку з проведенням параду до 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.

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