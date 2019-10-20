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20 жовтня • оновлено в 12:20
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Путін видихнув? У Росії помер головний носій таємниці загибелі "Курська"

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У Санкт-Петербурзі (Росія) після тривалої хвороби помер віце-адмірал Михайло Моцак, який керував рятувальними роботами під час катастрофи підводного човна "Курськ".

Віце-адмірал пішов з життя 19 жовтня. У листопаді йому виповнилося б 70 років, пише видання "Фонтанка".

Михайло Моцак керував операцією з порятунку екіпажу підводного човна К-141 "Курськ". У серпні 2000 року загинув весь особовий склад – 118 осіб. Віце-адмірала Моцака і капітана 1-го рангу Тесленка слідство назвало винними в тому, що на флоті не проводилося належних тренувань, через що порятунок екіпажу почався надто пізно.

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Після скандального розслідування і відставки Моцак працював помічником повноважного представника президента РФ у Північно-Західному федеральному окрузі. Згодом він став генеральним директором приватної компанії з будівництва кораблів.

Михайло Моцак

Михайло Моцак

tass.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі затонув російський атомний підводний човен "Курськ", всі 118 членів екіпажу загинули.

Більшість із членів екіпажу загинули майже одразу, але деякі моряки вмирали кілька діб, марно сподіваючись на спасіння. Про трагедію досі точаться суперечки, вона буквально оповита таємницями. Російська влада майже 20 років по тому так і не розсекретила дані про аварію субмарини.

Президент Росії Володимир Путін під час трагедії "прославився" знущальною реплікою про підводний човен Курськ : "Він потонув".

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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