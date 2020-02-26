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26 лютого • оновлено в 16:51
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Путін відбере у Медведєва партію і перейменує її – ЗМІ

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Перед парламентськими виборами в Росії в 2021 році президентська партія "Единая Россия" буде об'єднана з Загальноросійським народним фронтом, а колишнього прем'єр-міністра Дмитра Медведєва приберуть із посади керівника.

Планується, що замість нього оберуть трьох нових співголів. Про це з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента і уряду, а також кілька співрозмовників в "Единой России" пише "Медуза".

Так, "єдиноросам" хочуть поміняти статут, назву і структуру управління партією, щоб підняти рейтинг, який обвалився. Всі зміни нібито проведуть вже до вересня 2020 року.

Путін відбере у Медведєва партію і перейменує її

Путін відбере у Медведєва партію і перейменує її

Також назвали майбутніх лідерів партії, які повинні замінити Медведєва. Найімовірніше, ними стануть віцеспікер Держдуми Олексій Гордєєв, гендиректор агентства стратегічних ініціатив Світлана Чупшева і хтось "із представників молоді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що його "тандем із Медведєвим" не розпався, просто останній нібито вирішив змінити рід діяльності.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Пaтoлoгичеcкий интеpеc Обoзa к Путину и poccийcким делaм тpебует диaгнocтики у пcихиaтpa. Сaнжapцaм cледoвaлo бы зaнимaтьcя делaми cвoей cтpaны, пoкa oнa oкoнчaтельнo не pacпaлacь, a не любoпытcтвoвaть, чтo тaм у cocедей.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=zf38PHylv3s-видео как парoшенко дуpит xoxлов
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