Путін обрав заміну Медведєву: названо ім'я нового прем'єра РФ

Новим прем'єр-міністром Росії замість Дмитра Медведєва, ймовірно, стане глава Федеральної податкової служби Росії Михайло Мішустін.

Його кандидатуру вніс на розгляд парламенту особисто президент Володимир Путін. Про це в середу, 15 січня, повідомляє пресслужба Кремля (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

"Президент Володимир Путін провів робочу зустріч з Михайлом Мішустіним і запропонував йому посісти посаду голови уряду. Заручившись згодою, він вніс кандидатуру Мішустіна на посаду прем'єр-міністра на розгляд до Держдуми", – сказано в заяві.

Мішустін стане прем'єром РФ Пресслужба Кремля

Мішустін стане прем'єром РФ РИА Новости

Також були оприлюднені кадри зустрічі Путіна з Мішутіним. На відео обидва виглядали задоволеними.

Що відомо про Мішутіна

Народився 3 березня 1966 року в Москві.

У 1989 році закінчив Московський верстатоінструментальний інститут (нині Московський державний технологічний університет "СТАНКИН") за спеціальністю "системи автоматизованого проектування", в 1992 році – аспірантуру цього інституту.

Доктор економічних наук. З 1992 року по 1995 рік – директор тестової лабораторії Міжнародного комп'ютерного клубу.

У 1995-1996 роках обіймав посаду заступника генерального директора Міжнародного комп'ютерного клубу, голови правління Міжнародного комп'ютерного клубу.

У серпні 1998 року був призначений на посаду заступника керівника Державної податкової служби Росії.

У 1999-2004 роках – заступник міністра Російської Федерації з податків і зборів.

З 2004 року по 2006 рік очолював Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості.

У 2007-2008 роках керував Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами.

Мішустін стане прем'єром РФ Коммерсант

У березні 2008 року був призначений на посаду президента групи компаній UFG ( "ОФГ Інвест") – однії з найбільших працюючих у Росії компаній в сфері управління активами, прямими інвестиціями, а також пайовими інвестиційними фондами спільно з Deutsche Bank.

6 квітня 2010 року був призначений керівником Федеральної податкової служби.

Михайло Мішустін – автор монографії про інформаційно-технологічні механізми державного податкового адміністрування і монографії про інформаційно-технологічні засади адміністрування майнових податків. Дійсний державний радник податкової служби 2 рангу. Нагороджений орденом "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня (2015), орденом Пошани (2012).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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