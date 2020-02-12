Согласно опросу, который провел "Левада-центр", президенту России Владимиру Путину доверяют только 35% россиян.

Во-первых, никакой "Левада-Центр", не говоря уже о путинских ВЦИОМе и ФОМе, не могут публично представить нам какую-либо совершенно правильную и научную социологию такого рода, потому что в тоталитарных и жёстко-авторитарных обществах опросы общественного мнения не отражают и не могут отражать действительность. Рейтинг Чаушеску за неделю до его казни составлял 99 процентов. Может, ещё и рейтинг Гитлера подсчитаем, путём опроса на улицах Берлина, в 1941 году?

Во-вторых, даже по этой путинской "социологии", рейтинг Путина в Москве – 12%. На фоне этих якобы 35% по стране, понимаете?

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А что на самом деле? 2% в Москве, и в два раза больше (!) по стране – целых 4%? Вероятно, ответ на этот вопрос знает сам Путин, путём "закрытых" опросов ФСО? Путин в панике и очень боится?

С одним я согласен: динамика даже этих, неправильных дутых цифр, говорит сама за себя. Его рейтинг опять падает, как камень. Как это было в 2013 году, прямо перед тем, что Путин сделал дальше, решив таким образом – через международный терроризм, военные преступления и накачку пропаганды ненависти и псевдопатриотизма – повысить свой рейтинг.

Владимир Путин

Да, старую обезьяну невозможно обучить новым трюкам. Да, возможно, Путин опять захочет "поправить" свой рейтинг очередной преступной международной авантюрой. Только не всякому удаётся зайти в одну и ту же реку дважды, да и развитие общества не стоит на месте. Эффект "Крымнаша" давно выветрился, а т.н. "пенсионная реформа", которая является чистейшей пенсионной аферой, вкупе с шестью годами падающих реальных доходов населения, вбили последние гвозди в гроб эффекта "Крымнаша".

Одно мы знаем точно, особенно, начиная с 15-го января этого года, когда началось очередное безумие – на этот раз с разрушением Конституции и дальнейшим, не только де-факто, но и де-юре преступным демонтажем конституционного строя в России. То, что мы знаем точно – это то, что Путин в панике и очень боится. Да, он в панике и очень боится.

Он правильно в панике, и правильно боится.

Мы желаем ему, на этом этапе, наделать ещё больше ошибок. Чем больше ошибок он сделает в одну единицу времени, тем скорее Россия начнёт освобождаться и от Путина и его ОПГ, и от путинизма в целом.

Но будем помнить, что Путин – международный террорист, военный и государственный преступник, рецидивист, вооружён и очень опасен. Помним об этом всегда.

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