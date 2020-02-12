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12 лютого • оновлено в 16:16
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Слава Рабінович
Слава Рабінович
Російський фінансист і блогер Всі статті автора

Путин в панике и очень опасен

8.1т
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Согласно опросу, который провел "Левада-центр", президенту России Владимиру Путину доверяют только 35% россиян.

Во-первых, никакой "Левада-Центр", не говоря уже о путинских ВЦИОМе и ФОМе, не могут публично представить нам какую-либо совершенно правильную и научную социологию такого рода, потому что в тоталитарных и жёстко-авторитарных обществах опросы общественного мнения не отражают и не могут отражать действительность. Рейтинг Чаушеску за неделю до его казни составлял 99 процентов. Может, ещё и рейтинг Гитлера подсчитаем, путём опроса на улицах Берлина, в 1941 году?

Во-вторых, даже по этой путинской "социологии", рейтинг Путина в Москве – 12%. На фоне этих якобы 35% по стране, понимаете?

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А что на самом деле? 2% в Москве, и в два раза больше (!) по стране – целых 4%? Вероятно, ответ на этот вопрос знает сам Путин, путём "закрытых" опросов ФСО? Путин в панике и очень боится?

С одним я согласен: динамика даже этих, неправильных дутых цифр, говорит сама за себя. Его рейтинг опять падает, как камень. Как это было в 2013 году, прямо перед тем, что Путин сделал дальше, решив таким образом – через международный терроризм, военные преступления и накачку пропаганды ненависти и псевдопатриотизма – повысить свой рейтинг.

Владимир Путин

Владимир Путин

Да, старую обезьяну невозможно обучить новым трюкам. Да, возможно, Путин опять захочет "поправить" свой рейтинг очередной преступной международной авантюрой. Только не всякому удаётся зайти в одну и ту же реку дважды, да и развитие общества не стоит на месте. Эффект "Крымнаша" давно выветрился, а т.н. "пенсионная реформа", которая является чистейшей пенсионной аферой, вкупе с шестью годами падающих реальных доходов населения, вбили последние гвозди в гроб эффекта "Крымнаша".

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Одно мы знаем точно, особенно, начиная с 15-го января этого года, когда началось очередное безумие – на этот раз с разрушением Конституции и дальнейшим, не только де-факто, но и де-юре преступным демонтажем конституционного строя в России. То, что мы знаем точно – это то, что Путин в панике и очень боится. Да, он в панике и очень боится.

Он правильно в панике, и правильно боится.

Мы желаем ему, на этом этапе, наделать ещё больше ошибок. Чем больше ошибок он сделает в одну единицу времени, тем скорее Россия начнёт освобождаться и от Путина и его ОПГ, и от путинизма в целом.

Но будем помнить, что Путин – международный террорист, военный и государственный преступник, рецидивист, вооружён и очень опасен. Помним об этом всегда.

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