Путін ухвалив радикальне рішення щодо українців у Росії: що трапилося

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що спрощує надання окремим категоріям іноземних громадян, у тому числі і українців, дозволу на тимчасове перебування і отримання посвідки на проживання в РФ.
Документ, прийнятий Держдумою 23 липня, він схвалив у п'ятницю, 2 серпня, про що повідомили на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Закон передбачає, що дозвіл на тимчасове проживання без урахування затвердженої квоти може бути видано іноземцям, які є громадянами України, постійно проживали на території України і визнані біженцями, або якщо вони отримали тимчасовий притулок на території РФ.
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Закон також спростив порядок надання іноземним громадянам та особам без громадянства, які володіють російською мовою і бажають жити і працювати в РФ, дозволів на тимчасове перебування в РФ і посвідок на проживання в РФ.
Термін розгляду заяв про видачу дозволів на тимчасове проживання скоротився з 6 до 4 місяців.
Володимир Путін
РИА Новости
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін в кінці квітня підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.
15 червня стало відомо, що Росія видала перші паспорти жителям окупованого нею Донбасу. Їх отримали 60 осіб в Ростовській області.
2 липня Путін розпорядився ще більше спростити процедуру надання громадянам України на Донбасі паспортів РФ.
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