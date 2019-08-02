Путін ухвалив радикальне рішення щодо українців у Росії: що трапилося

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що спрощує надання окремим категоріям іноземних громадян, у тому числі і українців, дозволу на тимчасове перебування і отримання посвідки на проживання в РФ.

Документ, прийнятий Держдумою 23 липня, він схвалив у п'ятницю, 2 серпня, про що повідомили на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Закон передбачає, що дозвіл на тимчасове проживання без урахування затвердженої квоти може бути видано іноземцям, які є громадянами України, постійно проживали на території України і визнані біженцями, або якщо вони отримали тимчасовий притулок на території РФ.

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Закон також спростив порядок надання іноземним громадянам та особам без громадянства, які володіють російською мовою і бажають жити і працювати в РФ, дозволів на тимчасове перебування в РФ і посвідок на проживання в РФ.

Термін розгляду заяв про видачу дозволів на тимчасове проживання скоротився з 6 до 4 місяців.

Володимир Путін РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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