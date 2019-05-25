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"Путін - це тупик": в Росії запанікували через витівки Кремля

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Регіони Росії відчувають значне погіршення свого становища і розуміють, що життя при президенті Володимирі Путіну, який вже 20 років перебуває при владі — це глухий кут.

Про це свідчать соцопитування фокус-груп російського соціолога Сергія Белановського, повідомляє телеграм-канал Кремлівський мамковед.

"Красноярськ переконаний, що Росія працює на оборонку і при Путіні нічого хорошого вже не буде. Ніхто ні за що не відповідає, повна байдужість. У Єкатеринбурзі люди кажуть, що погіршилася медицина, починаються тортури в МВС і ФСБ, а ЗМІ все більше відволікають увагу громадськості від реальних проблем. Їм набридла нескінченна брехня і відносини, як до другого сорту. Мовляв, чиновники жеруть за наш рахунок і поводяться по-хамськи", — йдеться у дослідженні.

Криза в Росії

Криза в Росії

http://krizisrussia.ru

Москвичі переконані, що в нинішньої російської політичної моделі немає ніяких варіантів, окрім як погіршення, а люди і влада — це два різні світи.

"Населення дезорієнтоване і дезорганізоване. Розуміє, що це глухий кут. У Якутську говорять про збільшення податків, зростання цін і безробіття. Розуміють, що Росію тепер ненавидить весь світ і що країна, через тотальний контроль, стрімко рухається до 37-го року" , — цитує канал.

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В одному з найвіддаленіших регіонів Росії, Магадані, населення впевнене, що Путін не радиться із народом і помиляється, що той буде постійно підтримувати його політику.

"Росія посварилася з усім світом, всюди брехня і агресія. ЗМІ відволікають нас проблемами Парижа, Венесуели, України, як ніби ми не бачимо, що відбувається у нас. Погіршення в Росії йде по всіх фронтах. Настала повна стагнація", — йдеться у підсумку дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії готувався масштабний теракт. ФСБ розповіла усі подробиці операції.

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Теми
російська економікаСоціально-економічна ситуація в Росіїросійська пропаганда
Особи
Кремлівський мамкознавецьВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїпропаганда
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"телеграм-канал Кремлевский мамковед..." У дебилов с обоза закончились нормальные источники информации?
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Билан Людмила
Билан Людмила
Сподіваюся, що повиздихають.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ДАСТ БОГ ВСЕМОГУЩИЙ И ВЫ ЛАПТЕРОГОЕ ДИКОЕ СТАДО ЗАХЛЕБНЕТЕСЬ В КРОВИ СВОЕЙ БЫДЛО ПАРАШНОЙ МАССЫ ИВАНОВ --ДУРАКОВ ! АМИНЬ !
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Петрова Ольга, ты сказки почитай , там Иван-дурак из всех передряги победителем выходил!😀" сказка ложь ,да в ней намёк..." Кстати, почему ты своим историческим прозвищем других называешь ? Быдлом поляки называли украинцев ! Свою историю надо знать ,а историческим прозвищем гордиться( все-таки вам его европейцы дали)
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