"Путін - це тупик": в Росії запанікували через витівки Кремля

Регіони Росії відчувають значне погіршення свого становища і розуміють, що життя при президенті Володимирі Путіну, який вже 20 років перебуває при владі — це глухий кут.

Про це свідчать соцопитування фокус-груп російського соціолога Сергія Белановського, повідомляє телеграм-канал Кремлівський мамковед.

"Красноярськ переконаний, що Росія працює на оборонку і при Путіні нічого хорошого вже не буде. Ніхто ні за що не відповідає, повна байдужість. У Єкатеринбурзі люди кажуть, що погіршилася медицина, починаються тортури в МВС і ФСБ, а ЗМІ все більше відволікають увагу громадськості від реальних проблем. Їм набридла нескінченна брехня і відносини, як до другого сорту. Мовляв, чиновники жеруть за наш рахунок і поводяться по-хамськи", — йдеться у дослідженні.

Криза в Росії http://krizisrussia.ru

Москвичі переконані, що в нинішньої російської політичної моделі немає ніяких варіантів, окрім як погіршення, а люди і влада — це два різні світи.

"Населення дезорієнтоване і дезорганізоване. Розуміє, що це глухий кут. У Якутську говорять про збільшення податків, зростання цін і безробіття. Розуміють, що Росію тепер ненавидить весь світ і що країна, через тотальний контроль, стрімко рухається до 37-го року" , — цитує канал.

В одному з найвіддаленіших регіонів Росії, Магадані, населення впевнене, що Путін не радиться із народом і помиляється, що той буде постійно підтримувати його політику.

"Росія посварилася з усім світом, всюди брехня і агресія. ЗМІ відволікають нас проблемами Парижа, Венесуели, України, як ніби ми не бачимо, що відбувається у нас. Погіршення в Росії йде по всіх фронтах. Настала повна стагнація", — йдеться у підсумку дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії готувався масштабний теракт. ФСБ розповіла усі подробиці операції.

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