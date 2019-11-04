Путін публічно нагородив свого шпигуна з Болгарії орденом

Президент Росії Володимир Путін нагородив главу руху "Русофіли" Миколу Малинова, якого в Болгарії підозрюють у шпигунстві на користь Росії, орденом Дружби.

Урочисте вручення відбулося в понеділок, 4 листопада, у Кремлі, передає "Эхо Москви" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що орден отримують за особливі заслуги у сприянні миру, дружбі, співпраці і взаємній повазі між народами.

Путін нагородив свого шпигуна з Болгарії орденом ТАСС

За даними болгарських правоохоронців, Малинов співпрацював із двома російськими організаціями, передаючи їм відомості, що становлять особливу державну таємницю. Йшлося, зокрема, про товариство "Двуглавый орел", яке очолює російський бізнесмен Костянтин Малофєєв, і "Російський інститут стратегічних досліджень".

Болгарський суд відпустив Малинова під заставу, заборонивши виїзд із країни. Однак, йому дозволили виїхати на початку листопада для участі в заходах російського Фонду миру та Міжнародного слов'янського союзу.

Малинов у Москві встиг розповісти про шпигунський скандал на телебаченні. Раніше колишній депутат болгарського парламенту нерідко виступав із проросійськими заявами, зокрема, вітаючи анексію Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня прокуратура Болгарії публічно вислала з країни першого секретаря посольства Росії в Болгарії Володимира Русяєва за шпигунство.

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