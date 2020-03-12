10 марта президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России в третьем чтении.

Я думаю, что вся эта история с обнулением практически совершенно не важна. Потому что Путин всё равно делает в стране все, что хочет. Естественно, нет у нас никакой ни свободы, ни демократии, ни сменяемости власти. Как верно сказала Валентина Матвиенко, для того, чтобы сделать Путина бессрочным диктатором, не обязательно было затевать какие-то референдумы.

В этом смысле ничего особенного не произошло. Как всё было, так и будет.

Но они сами зачем-то затеяли игры в демократию – совершенно бессмысленные в практическом смысле – с этим референдумом, плебисцитом или чем-то там еще. Кстати сказать, эта процедура не предусмотрена в самой конституции.

Разумеется, они затеяли это, рассчитывая, что они на 100% фальсифицируют всё, что надо, и результат будет положительный. И это будет означать, что народ России поддерживает Владимира Путина и его бессрочное диктаторское монархистское правление.

Но я думаю, что тут они, возможно, и промахнулись.

Потому что в российском обществе присутствует достаточно сильное и достаточно единодушное возмущение. Я не исключаю того, что это будет как раз тот случай, когда, с одной стороны, объединятся все оппозиционные силы. Они у нас, как известно, очень разрозненные, каждый дует в свою дуду. Но здесь все они могут объединиться. С другой стороны, к критически настроенным гражданам могут примкнуть многие люди, которым Путин просто надоел, то, что называется, за*бал.

Если это произойдет, если все эти люди захотят прийти на участки для голосования и сказать "нет", то может произойти какая-нибудь интересная ситуация. Конечно же, начнутся натяжки, фальсификации, вбросы и прочее, но они могут иметь такой масштаб, что народ сильно рассердится.

Майдан Независимости в Киеве, Владимир Путин, коллаж

И тогда может быть что угодно, вплоть до Майдана.

Вероятность такого развития событий – не нулевая. Скорее всего, будет, как минимум, бурление на уровне 2011-2012 года. Я бы дал этому порядка 60%. Другое дело, что из этих 60% шанс на успех и удачную народную революцию гораздо более призрачный.

Но то, что это не пройдет для Путина даром – это, на мой взгляд, весьма вероятно. Больше 50%.

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