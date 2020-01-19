Путін при владі надовго? В Європі вирахували хитрі плани господаря Кремля

Президент Росії Володимир Путін обов'язково спробує зберегти свою владу після виборів 2024 року і, наприклад, знову обійняти пост прем'єр-міністра.

Про декілька сценаріїв збереження влади "незамінного" російського лідера написало видання Financial Times. Ними зокрема поділилися наближені до Кремля джерела, а також політологи та аналітики.

Так, крім прем'єрства, вони припускають, що він може очолити Держраду, яка після цього перетвориться в орган, що диктує дії уряду. Або ж стати лідером правлячої партії, яка контролює парламент, і вже так впливати на політику РФ.

Володимир Путін

"Путіну потрібен конкретний механізм влади і важелі, які він міг би використовувати. Йому не хочеться бути стареньким, який командує усіма за рахунок духовного авторитету. Тепер у нього є декілька років для того, щоб подумати про організацію перехідного періоду. Він може без жодного ризику запустити перегони тарганів серед суперників", – поділився думкою один зі співрозмовників видання.

Інший же, керівник однієї з великих російських компаній вважає, що Путін чітко розчистив ігрове поле для визначення майбутньої моделі влади. Анонімний інформатор підкреслив, що "господар Кремля тримав свої козирі в таємниці", але тепер у нього є варіанти на вибір. А до всього іншого – не тільки повно часу для підготовки, але і жодного явного потенційного наступника.

"Найімовірніше, нинішні перестановки в уряді Росії є спробою пом'якшити суспільне невдоволення як урядом, так і загальною соціально-економічною ситуацією в країні", – зі свого боку додав аналітик консалтингової фірми Teneo Андріус Турсу.

А ось політолог Гліб Павловський стверджує, що зміна прем'єр-міністра ні на що не вплине в Росії. За його словами, навіть якщо новий російський прем'єр Михайло Мішустін і стане наступником Путіна, то "лише технічною фігурою".

"Насправді влада у Кремля, силових структур і наближених Путіна. Це дивний спосіб задоволення потреби в змінах, тому що насправді нічого не змінюється. Система, по суті, абсолютно та ж", – додав він.

Підтримує таку думку і політологиня Катерина Шульман. Вона підкреслила, що запропоновані Путіним реформи – це лише спроба прикинутися, що дещо в Росії зміниться, але водночас усе залишиться, як і раніше.

Також аналітики зазначили, що і колишньому прем'єру Дмитру Медведєву зараз вигідно відсидітися – "поки хтось енергійно займається непопулярними речами".

"Хоча його призначення заступником голови Ради безпеки не було підвищенням, воно дозволяє йому зберегти політичне майбутнє", – кажуть близькі до Кремля джерела видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вважають, що якщо депутати Держдуми РФ затвердять нинішнього президента Володимира Путіна довічним головою Держради – він правитиме країною до кінця життя.

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