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20 листопада • оновлено в 22:25
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"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна

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Президент Росії Володимир Путін пригрозив США зробити "цап-царап" щодо їх нових технологій із видобутку нафти.

Дивну заяву він видав у середу, 20 листопада, на форумі "Россия зовет!" Відповідне відео опублікував e Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Що стосується сланцевої нафти. Ми почекаємо, поки американці витратять гроші на нові технології, а потімцап-царап. Або задешево купимо. Це я пожартував! Цап-царап робити зовсім необов'язково", – сказав Путін.

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Українці висміяли злодійську натуру Путіна

Українці висміяли злодійську натуру Путіна

Українці нагадали Путіну недавній інцидент із захопленими кораблями ВМС, які повернули порожніми. "Ми почекаємо, поки американці витратять гроші на нові технології, а поки цап-царап, і сп*здимо плафони, розетки і унітази з українських кораблів", – написали в Twitter.

"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна

У мережі потролили російського лідера. "Дідусь живе в своєму віртуальному світі", "Яка пекельна єресь", "Що за Петросян на сцені?", "Маразмат", "Сором який", "Гоп-стоп", "Рідкісний дебіл", "Дід зовсім поганий став" , "Днище", "Геній світової політики, дурень набитий", – написали в коментарях.

"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко рассказал, що Росія обікрала кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу". "Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх "угробили". Познімали навіть плафони, розетки і унітази", – поділився він.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Червоний Данило
Червоний Данило
нищ-ебро-дские кац-апы уперли не только унитазы и плафоны, а так же использованную туалетную бумагу, так как думали что среди фекальной бумаги они найдут какие то ценные бумаги и записи. еще украли мешки с грязным бельем для стирки! во как! это же какой нищ-етой нужно быть! фууу...какая мерзость! Весь мир с вас смеется уже! Даже карикатуры начали рисовать на вас! А еще мнят себя великими..могучими....аж тошно!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не знаю я, украл ли Пу с лоханки толчок, плафон и прочую фигню, но коль судить по дырке от болванки, то Порох точно сп*здил всю броню. :)
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Борисс Робот
Борисс Робот
Ш. Олег, судя по дырке в твоей болванке у тебя кто то сп*здил весь мозг..
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Всё, дело закрыто. Нашлись унитазы с Украинских кораблей )))) В Козьма-Демьяновской средней школе Должанского района Орловской области торжественно открыли первый за 145 лет теплый туалет — до этого он располагался на улице. Об этом сообщила местная газета «Знамя труда»
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