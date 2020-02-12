Головна Новини
12 лютого • оновлено в 18:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Леонід Радзіховський
Леонід Радзіховський
Російський психолог та журналіст Всі статті автора

Путин пойдет на уступки по Донбассу

6.5т
Читати матеріал російською

Путин может пойти на уступки по Донбассу. Дело в том, что для него важен переходный период по созданию Госсовета. Также для него важны отношения с Западом, чтобы его приняли на равных мировых лидеров в качестве новой фигуры – председателя Госсовета. Геополитика – одна из главных игрушек, в которые играет Путин. Как президента России, его принимают на равных любые лидеры мира. Нравится он им, не нравится, плохо они к нему относятся или хорошо – это неважно. А вот председатель Госсовета – это история другая, его могут принимать на равных, а могут и не принимать, могут игнорировать. Очень многое зависит от отношений с западными лидерами, и они для Путина гораздо важнее Донбасса.

Новини
Путин в панике и очень опасен

Мне кажется, он может пойти на уступки, тем более, если уходит с поста президента. Если бы он шел на выборы, для него важно было бы отношение людей к нему. Если Путин сдает Донбасс, то отношение многих людей станет к нему очень плохим. Ну а если он председатель Госсовета, ему неважно, как к нему относятся люди. Избираться ему не нужно, твердого закона какого-то нет, прямых выборов тоже. Соответственно, зависимость от мнения населения гораздо меньше. А сам по себе Донбасс, как вы понимаете, Путину и даром не нужен.

Путин крайне заинтересован в режиме полной тишины, чтобы там никаких выстрелов не было. Второе, Путин абсолютно не заинтересован в "Л/ДНР", они ему совершенно не нужны, особенно как человеку, который ушел с поста президента. Безумные идеи, типа захватить Украину, с реальностью не имеют ничего общего. Войны на Донбассе нет. За последние 4 года там не было ни одного сражения и ни одного боевого столкновения. Давно не было ни одного боестолкновения, когда два отряда вступают в бой друг с другом. Поэтому назвать войной это невозможно, как и полным миром.

Полный мир это в Абхазии и в Приднестровье. На Донбассе полного мира нет, но и войны тоже. Но как вы это не назовите – война, перестрелки, боестолкновения – Зеленский заинтересован все это прекратить. Не заинтересованы в этом его противники, которым нужно кричать, что он ничего не может сделать. Не заинтересованы также люди, делающие бизнес на войне, пиарщики, а также военные. Но поскольку их меньше, то в силах Зеленского, и уж тем более в силах Путина, твердо распорядиться, чтобы эти перестрелки прекратились.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Леонід Радзіховський Леонід Радзіховський
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Донбас Новини Росії
Поділитися у Facebook
22
Коментарі
132
35
Смішно
9
Цікаво
5
Сумно
41
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Игорь
Петров Игорь
...а это может считаться, как "аголтелая русофобия" или негры под это определение не подпадают?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петров Игорь
Петров Игорь
...за шо моторолы з бабаями воевали?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Так "Путин может пойти на уступки по Донбассу", или таки пойдёт? Это две большие разницы, как говорят в русском городе Одесса...:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги