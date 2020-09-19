Путін похвалився унікальною надзброєю Росії та назвав її автора

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія має сучасну зброю, якої "немає ні у кого в світі" – ракетний комплекс "Авангард".

Про це лідер росіян розповів під час онлайн-зустрічі з ракетобудівником Гербертом Єфремовим, передає прес-лужба Кремля.

Спершу Путін поскаржився, що Росія була в ролі наздоганяючої в гонці озброєнь, що ставило країну в небезпечне становище..

"Це стосувалося атомної, ядерної зброї, потім дальньої стратегічної авіації, а потім і ракет і міжконтинентальної техніки. По суті, були моменти, коли нам погрожували, а відповідати нам було нічим. І фактично це було явним небезпечним порушенням стратегічного балансу", – зазначив він.

Потім Путін додав, що тільки зараз Росія отримала новітню зброю.

"Зараз вперше в нашій новітній історії Росія має найсучасніші види зброї, які кратно перевершують по силі, мощі, швидкості, що дуже важливо, по точності все що існувало й існує сьогодні. Такого зброї немає ні у кого в світі!" – сказав президент РФ.

За словами Путіна, "Авангард" – це система з маневруючим гіперзвуковим блоком, який рухається зі швидкістю, яка в 27 разів перевищує швидкість звуку, що стало новим видом стратегічної зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп звинуватив Росію у викраденні технології гіперзвукової зброї.