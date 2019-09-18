Путін поглинає Білорусь: яку мету переслідує глава Кремля, і до чого тут Крим

Російські ЗМІ опублікували нові дані, які підтверджують продовження процесу об'єднання двох країн – Росії і Білорусі в єдину конфедеративну державу.

Йдеться про єдиний Податковий і Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, уніфікований облік власності та подібні соцгарантії, майже об'єднаний банківській нагляд, але з двома центробанками, єдиний регулятор ринків нафти, газу й електроенергії, а також гармонізоване держрегулювання галузей.

Чи з'явиться на мапі світу нова Союзна держава – розбирався OBOZREVATEL.

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Російські ЗМІ опублікували план проєкту "Програми дій Білорусі й РФ щодо реалізації положень договору про створення Союзної держави".

У документі прописаний план дій з економічної інтеграції між двома країнами.

Журналісти вважають, що фактично на рівні економік йдеться про створення з 2022 року конфедеративної держави.

Президент РФ Володимир Путін вже давно виношує плани щодо поглинання Білорусі з метою залишитися у владі.

Новий інтеграційний план

У розпорядженні російського видання "Комерсант" з'явився план проєкту "Програми дій Білорусі й РФ щодо реалізації положень договору про створення Союзної держави", який був узгоджений прем'єр-міністрами РФ і Білорусії Дмитром Медведєвим та Сергієм Румасом.

Як пишуть журналісти, йдеться про досить радикальний проєкт: це часткова економічна інтеграція на рівні не меншому, ніж у Євросоюзі, а в низці питань – аналогічна конфедеративним чи навіть федеративним державам.

У документі прописані такі положення:

ухвалення єдиного Податкового кодексу з 1 квітня 2021 року;

інтеграція в сфері митної політики з 2021 року;

створення єдиного регулятора ринків електроенергії, газу, нафти й нафтопродуктів (ПЕК). До 1 листопада 2019 року Міністерства економіки обох країн повинні створити "дорожню карту", яка об'єднує галузеве регулювання;

єдині принципи банківського і фінансового нагляду;

домовленості про єдині принципи "спеціальних економічних заходів";

формування єдиних соцгарантій;

взаємне скасування роумінгу з 1 червня 2020 року.

Видання все ж зазначає, що говорити про "фактичне об'єднання" двох країн до 2022 року, виходячи з цієї програми, немає жодних підстав – в документі йдеться тільки про економічну інтеграцію. Але навіть тут у проєкті не вказано жодної конкретики, як ці плани будуть реалізуватися.

У проєкті нічого не написано про внутрішній устрій виконавчої влади в Росії та Білорусі, як і про саме існування виконавчої влади Союзної держави.

Що примітно, в узгодженій програмі абсолютно не згадуються такі сфери, як оборона, держбезпека, суд, охорони права і питання МВС, освіти, охорони здоров'я. Але варто зазначити, що сторони домовилися про те, що будь-які інші положення договору про Союзну державу можуть обговорюватися.

Реакція Білорусі та Росії

Опублікований проєкт програми інтеграції прокоментувала прессекретарка президента Білорусі Наталя Ейсмонт, яка повідомила, що до підписання документа президентами двох країн, він ще не є офіційним.

Наталя Ейсмонт "Белновості"

"Усі гучні терміни, використовувані в наведеній статті, – конфедерація, федерація і так далі – ми б запропонували оцінювати, як дозвільні журналістські штампи", – каже вона. – "Це свято! Червоні прапорці – це суверенітет і незалежність кожної з країн. В інтеграційних же процесах ми йдемо на ті кроки, які економічно доцільні. Ніяких спільних органів не створюється – до цього країни не готові".

У Кремлі також повідомили, що опубліковані положення проєкту не є остаточними.

"Поки план не публікувався і не розкривався, тому вся ця інформація носить лише попередній характер", – заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков

У той же час білоруський посол, спецпредставник з питань інтеграційної співпраці в рамках Союзної держави Володимир Семашко повідомив, що вже до 8 грудня президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко можуть затвердити програму інтеграції країн.

"До першого листопада цього року повинні бути розроблені "дорожні карти", їх 31 за різними напрямками", – розповів він.

"Наші зв'язки ще будуть ущільнюватися ... ми будемо проводити єдину промислову і наукову політику. Зараз працюємо над цими "дорожніми картами". Наші зв'язки будуть ще тісніше, щоб бути сильнішими і жити в кращих умовах", - додав Семашко.

Путін бажає об'єднання з Білоруссю

Політика російського президента щодо Білорусі зараз досить агресивна. Незважаючи на опір з боку Олександра Лукашенка, у Путіна є величезні бажання і можливості для поглинання сусідньої держави.

У коментарі OBOZREVATEL російський юрист і директор інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа пояснив, що в розумінні глави Кремля об'єднання двох країн у подальшому дасть можливість позбутися від проблеми Криму.

"З його точки зору, після злиття з Білоруссю утворюється інша, Союзна держава, інший суб'єкт міжнародного права з анексованим Кримом. Так він хоче вирішити два питання: перше – продовжити свою владу, а друге – позбутися претензій на Крим. Але зрозуміло, що з позиції міжнародного права він ніколи його не омине, яка б держава там не створювалася. Такий злочин, як анексія Криму, неможливо легалізувати", – каже росіянин.

На жаль, поглинання Білорусі Росією до 2024 року, коли заплановані чергові вибори російського президента, цілком реальне. Для Путіна це не становитиме проблем, оскільки РФ вже давно впливає на багато процесів всередині сусідньої Республіки.

Володимир Путін

"Білорусь фактично є економічною і політичною колонією РФ. Ми бачимо, що Білорусь перебуває у складі ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку. – Ред.), у двох країн зараз єдиний військовий, митний та прикордонний союз, відповідно загальний союз спецслужб. Білорусь – це держава з фактично нульовим суверенітетом. Політична і економічна модель країни повністю залежить від РФ, вона живе на сировинних річках з боку Росії", – зазначив Шуліпа.

У тому, що Путіну якось необхідно вирішити проблему з виборами у 2024 році, адже за Конституцією РФ одна і та ж особа не може обіймати посаду президента Російської Федерації більше двох термінів поспіль, погоджується і російський журналіст Олександр Риклін.

"Цілком очевидно, що обидві сторони тут грають свою гру. З російського боку ця гра більш-менш очевидна. І що зараз важливо продемонструвати владі Росії? Що проблема 2024 року у якийсь спосіб буде вирішена", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"Витік ось цього документа говорить про те, що Кремль постійно дає зрозуміти своїм контрагентам і на Заході, і всередині РФ, що Путін нікуди не йде. Можливо, буде реалізований ось цей білоруський проєкт, і в кінцевому підсумку виникне Союзна держава. Там з'являться якісь нові високі посади і так Путін збереже контроль над усією галявиною", – вважає він.

Втім, Риклін не радить зараз серйозно сприймати ті позиції "Програми дій РФ та Білорусі", які опублікували в ЗМІ, оскільки вони зазнають ще безлічі змін.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

"Однак, тут треба розуміти: це важливий сигнал про те, що Путін все одно збереже контроль, щоб ніхто собі не будував планів на 2024 рік", – заявив російський журналіст.

Звідки виникла ідея створення Союзної держави

Договір про створення Союзної держави був підписаний експрезидентом Росії Борисом Єльциним і президентом Білорусі Олександром Лукашенком у грудні 1999 року в Москві. Згідно з ним, Росія і Білорусь створюють "наддержавну структуру з поетапно організованим єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором".

20 років такого тісного спільного розвитку привели до того, що в кінці 2018 року в Росії серйозно заговорили про об'єднання двох держав у Союзну.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Неоднозначними залишаються заяви Лукашенка з цього приводу. Він з одного боку заявляє, що "тиснути на Білорусь не вийде", а з іншого – направляє привітання Путіну зі словами про те, що "союз росіян і білорусів відбувся".

Багато експертів сходяться на думці, що Лукашенко просто так не піде на об'єднання з Росією. Для цього Путін повинен запропонувати білоруському президенту щось дійсно варте уваги, подейкують навіть про посаду віцепрезидента новоствореної держави.

Чому виникла ідея створення Союзної держави, пояснюється досить просто. Згідно з Конституцією РФ, Володимир Путін досиджує останній термін на посту президента, і щоб втриматися у владі, потрібно або змінювати Конституцію, або ж створювати нову, але вже для нової держави.

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