Путін планує 'правити вічно': російський журналіст розповів, як президент 'веде країну в глухий кут'

Російський журналіст Андрій Колесников заявив про "франкоізацію" політичного режиму в РФ: президент країни Володимир Путін нібито закладає фундамент, щоб залишатися главою держави довічно.

Про це він написав у блозі для "Нового времени". Журналіст зазначив, що так само вчинив і Франсиско Франко в Іспанії, затвердивши в 1947 році закон про спадкоємність влади.

"Однак поки Європа багатіла в післявоєнну епоху, Іспанія під владою сонного режиму Франко атрофовулася одне десятиліття за іншим. Путін, схоже, може досягти такого ж рівня інерції – і в політиці, і в економіці, і в суспільному житті", – написав Колесніков.

Журналіст підкреслив, що на відміну від російського президента, Франко подумав про наступника.

"Завдяки запланованосу відновленню монархії після його смерті на трон зміг зійти король Хуан Карлос. Путін же веде Росію в глухий кут. Адже він не може повернути назад царя. І тому він просто відкладає на потім проблему наступності влади. Après lui, le deluge (Після нього хоч потоп)", – зазначив Колесніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американське видання The New York Times припускає, що російський президент Володимир Путін проводить маневри для того, щоб залишитися при владі на невизначений термін.