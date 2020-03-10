Путін анулював попередні президентські терміни: що це означає

Президент Росії Володимир Путін підтримав ідею депутатки Держдуми Валентини Терешкової про перезапуск президентських термінів. Він назвав умову – відповідну правку повинен схвалити Конституційний суд РФ, проте російські ЗМІ дали зрозуміти, що це вже формальність.

Ясна річ, пишуть вони, що останнє слово завжди за господарем Кремля. OBOZREVATEL пропонує розібратися, що саме означає ця ідея особисто для чинного глави Росії.

Очевидно, що Путін знайшов схему, яка допоможе залишитися у владі. Раніше в Росії обговорювалися ще три шляхи, якими президент міг скористатися, щоб не втратити свій вплив. Так, правки до конституції можуть забезпечити йому три варіанти майбутнього працевлаштування:

Путін в Держдумі РФ

Голова Держради

Поінформовані джерела стверджують, що, представляючись і підписуючи листи, Путін останнім часом із усіх своїх посад воліє робити акцент на членстві в Держраді. І пояснили – цей орган ставатиме все більш значущим.

Спікер Ради федерації

Статус цього органу російською владою буде підвищено, згідно зі змінами до конституції. Новий президент під час призначення всіх силових міністрів буде зобов'язаний консультуватися з Радою Федерацій, і це ж відомство тепер дає згоду на відставку глав усіх судів. Кажуть, у такий спосіб Путін однаково утримає контроль у своїх руках.

Путін виступив в Держдумі

Голова Конституційного суду

Згідно з правками, тепер Конституційний суд на прохання президента може підтверджувати конституційність законів, ухвалених парламентом. Це дасть Путіну змогу брати участь в законодавчому процесі та в разі необхідності скасовувати або гальмувати неприйнятний закон.

Раніше в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera Путін заявив, що зараз рано говорити про його можливу відставку після 2024 року. Тепер стає зрозуміло, що підстави говорити в такому напрямі в російського президента були досить серйозні. За словами експертів, з самого початку правки в конституцію РФ були покликані продовжити повноваження Путіна.

Додамо, що російський політолог Валерій Соловей зазначив, що згода Путіна на перезапуск президентських термінів – це операція з прикриття для подальшого трансферу влади. За його словами, лідер росіян однаково піде з влади, і це трапиться до 2022 року.

За підрахунками журналістів, глава РФ зможе залишатися на своєму посту до 2036 року.

"Рішення Конституційного суду – як і загальнонаціональне голосування за правки в конституцію, які Путін назвав умовою – майже напевно буде сприятливим для Кремля в умовах щільно контрольованої політичної системи. Це відкриває Путіну, якому зараз 67 років, шлях до ще двох президентських термінів до 2036 року, незважаючи на формальне збереження обмежень у конституції", – пише Bloomberg.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за правку про перезапуск президентських термінів у Росії.

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