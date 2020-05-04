Помните, как в той фантастической истории Мюнхаузен вытаскивал себя с лошадью из болотца, взяв за волосы и потащив себя и лошадь вверх? Таким чудесным образом он оказался спасен. Примерно то же самое, сегодня предпринимает Владимир Путин, который взялся вытаскивать российскую экономику из трясины, в которую сам же ее и загнал.

Природа подарила Кремлю и России уникальный шанс – либо выжить, либо выживать. Они выбрали последнее. Удивительное рядом – в Соединенных Штатах и Европе правительство раздает своим гражданам деньги, чтобы спасти и людей и экономику от коллапса. В России правительство делает все ровным счетом наоборот, заверяя всех, что раздача денег народу нанесет только вред экономике и увеличит инфляцию. Очевидно, в России работают более грамотные экономисты, которые намного лучше разбираются в макроэкономических процессах, чем их западные коллеги. Имея номинальный ВВП за 2018 год 1657 миллиардов долларов и занимая 11 место в мире, Россия оказалась на 92 месте среди 100 крупнейших экономик мира по накопленному реальному экономическому росту за последние 5 лет. Замечательный антирекорд.

Чем Запад порадовал Россию в этом году? Помимо рухнувшей ниже плинтуса цены на нефть, которая повлекла за собой падение "деревянного", ЕС подбросила России еще одну "свинью", отказавшись на газопровода Северный поток 2. На дне морском оказались мертвым грузом 10 миллиардов долларов, вложенных в эту уже никому не нужную трубу. Однако самая большая "труба" ожидала Россию не на дне морском, а в больницах своих городов, которые перестали справляться с новыми пациентами COVID-19. Беда пришла нежданно-негаданно и власть лишь разводит руками, говоря о "положительной динамике" развития пандемии. Каникулы для людей, которые живут на одну зарплату, могут оказаться той последней каплей, которая переполнит терпение людей. Как писал замечательный актер Леонид Филатов: "Утром мажу бутерброд, сразу мысль – а как народ? И икра не лезет в горло и компот не льется в рот". Мысль у Путина сразу появилась и он поделился ею со своим опричником Золотовым, после чего Росгвардия решила дополнительно закупить огнеметы "Шмель" и несколько тысяч единиц бронетехники.

Российскому народу пока никто не поднес нашатырь к носу, чтобы он пришел в себя. Парад победы красной чумы над коричневой холерой перенесен на неопределенный срок. Голосование по поправкам в Конституцию тоже отложилось. Впрочем, это ничего ровным счетом не меняет. Кремль не знает – что ждет его в ноябре после президентских выборов в Соединенных Штатах, где Трампу уже не до Путина. Вирус это не просто зараза, это судьба. Это дама с косой, которая косит не только чьи-то жизни, но и "green", на которой пасется все российское стадо дармоедов и преступников. Не понимая законов истории и диалектики развития общества, российские бонзы сами копают себе яму. Когда такая империя начнет распадаться, то полетят такие "пух и перья", что ее соседям надо быть готовым к любым неожиданностям.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.