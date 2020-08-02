Путін не досидить на троні до 2036 року, йому буде вже 84, - Медовар

Президент РФ Володимир Путін не буде займати найвищу посаду в країні до 2036 року.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Юрій Медовар. "Це нонсенс. По-перше, за віком. В 2036-му році йому буде 84", – зауважив опозиціонер.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи полягає причина у віці Путіна, Медовар сказав: "Там не тільки вік".

У той же час він не став розвивати думку, пославшись на те, що Путін "не його персонаж і не його герой".

Нагадаємо, завдяки змінам до Конституції РФ, в тому числі "обнуленню" президентських термінів Володимира Путіна, він отримав можливість ще двічі балотуватися в президенти – в 2024 і в 2030 роках і перебувати на посаді президента до 2036 року.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Юрієм Медоваром читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше перший президент України Леонід Кравчук заявив, що внутрішні проблеми Російської Федерації "виштовхнуть" Володимира Путіна з Донбасу. Внаслідок об'єктивних причин він буде змушений вивести війська з окупованих територій України.