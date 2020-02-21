Президент Росії Володимир Путін знову назвав росіян і українців одним народом, при цьому образивши наших співвітчизників.

В інтерв'ю ТАСС глава Кремля повідомив, що вважає втратою припинення "дружби" між країнами.

"Так. Звичайно. Але я вже багато разів говорив: я вважаю, що ми один народ", – зазначив Путін.

При цьому журналіст наголосив, що українцям не подобається, коли їх називають одним народом із росіянами. На що Путін цинічно відповів, що він "нічого не знає, адже така реальність".

Володимир Путін

"Не знаю, подобається це чи ні, але, якщо подивитися на реалії, це так і є. Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було ніякої різниці в мові. І тільки в результаті полонізації та частина українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, тільки десь, по-моєму, у XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності", – розмірковував президент РФ.

Зазначимо, що журналіст поправив Путіна, вказавши, що правильно говорити "українці" з наголосом на букву Ї. Але лідер росіян перебив його і заперечив, що треба говорити "укрАїнці".

"Взагалі, укрАїнцями називали людей, які жили на рубежах Російської держави. Українці були у Пскові, українцями заявили тих, які захищали з півдня від набігів кримського хана. На Уралі. Всюди були українці. Отже, у нас не було ніяких мовних відмінностей. Більше того, десь до цього ж часу, до XIV – XV століття, навіть тих людей, східних слов'ян, які проживали на території Речі Посполитої, і в Московській державі, і в Польщі, називали "руськими". Не ділили. і тільки набагато пізніше почалися мовні перші відмінності", – висловився Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що для нього російський, білоруський і український народи єдині.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.