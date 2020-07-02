Вот и всё. Вчера, первого июля в России проголосовали на референдуме по конституционной реформе — что в интернете давно уже называют просто одним словом "Обнуление" — так как затевалось данное мероприятие главным образом для обнуления Владимира Владимировича Путина и разрешения ему баллотироваться на бесконечные новые президентские сроки. Старого Путина словно как и не было — теперь на президентское кресло будет баллотироваться новый, помолодевший и обновлённый Путин, прошедший обряд инициации Обнулением.

Поправки к Конституции поддержали 77,93% проголосовавших — на данный момент обработаны практически 100% протоколов. Отдельно подводились итоги электронного голосования — в Москве поправки поддержали более 60% участников референдума, а в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Туве и Крымнаше — более 90%. Что интересно — россияне, которые проживают за границей (например в Лондоне или Берлине) в большинстве своём проголосовали против поправок. Думаю, и правильно прогнали из России этих русофобов — они бы только портили картину всеобщего единения народных масс на фоне тотального благополучия, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

В общем, Обнуление состоялось, с чем я вас всех и поздравляю.

Как проходил обряд Обнуления.

Обряд Обнуления проходил по всем глубинным правилам древних скрепных вождеств, которые выбирают себе Вечного руководителя и наместника Солнца на Земле. Дело в том, что обычно Вождь — лицо гениальное, но при этом очень скромное, которое даже как-то стесняется своей гениальности — и поэтому попросить его остаться навеки должно какое-то стороннее лицо.

Для такой почётной жреческой функции была выбрана Валентина Терешкова — которая самолично летала в советский Космос и была ближе к тому самому Солнцу чем любой из смертных — и поэтому именно она предложила Обнуление — если, разумеется, "этого захотят люди". Как только Валентина произнесла эти магические слова — так тут же из-за кулис вдруг неожиданно появился помолодевший Путин на радость всем присутствующим.

Голосование за Обнуление началось в конце июня и завершилось убедительной победой единственно правильного курса — люди честно голосовали на пеньках, в багажниках и сараях за то, чтобы так оставалось вечно.

Какие-то иностранные агенты посмели публиковать вот такие фото — но лично я считаю, что это всё фейки, распространяемые по наущению Госдепа:

Да и в конце концов — разве это главное? Какая вам разница как выглядит урна для голосования? Вы что не патриот? Патриот точно знает, что Путин должен оставаться вечно — а для всех остальных границы открыты, могут уезжать.

Что будет дальше.

Новый, обнулённый Путин пообещал России "стабильность и безопасность". Я бы расширил это обещание до Пятиединства Войновича, без которого правящий курс партии будет неполным — нужны Народность, Партийность, Религиозность, Бдительность и Госбезопасность. Всякие модернистские штучки, вроде электромобилей и абстрактных прав человека можно отменить — России это не личит, нужно больше тёмного, глубинного, скрепного и народного.

Думаю что вскоре после Обнуления могут закрыть границы — чтобы не допустить проникновения в страну иностранных агентов и американизмов, а также усилить боевые действия против каких-нибудь братских вражеских республик, которые коварно окопались по периметру. Ну а в школьные программы могут добавить изучение плана Даллеса и коварных поползней Отто фон Бисмарка — которые благодаря Владимиру Владимировичу удалось пресечь. Те, кому не нравится — могут уезжать. Ну и вообще надо чтобы они поняли:

Путин навсегда.

Ну а в комментариях напишите о том, что вы про всё это думаете)

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