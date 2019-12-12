Головна Новини
12 грудня • оновлено в 11:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
Головний редактор Newsader Всі статті автора

Путин измотан, он устал

3.2т
Читати матеріал російською

Показ "Слуги" отменен. Что здесь сказать? Кремлевские кукловоды, видимо, все-таки посчитали, что риски, которая несет украинская "культурная прививка", не стоят иллюзорной возможности "заработать" на "братстве".

Но само начало показа на российском телевидении сериала "Слуга народа" – было попыткой вернуть не Украину в московской стойло, а российское население – в объятия мифа об "одном народе".

Тот факт, что украинцы – это в значительной степени полная противоположность россиян, принципиально не может быть воспринят дегенеративными руководителями метрополии. Вопрос только в том, какова цель возрождения этого мифа. Уж не в том ли, что Путин на самом деле попросту измотан развязанной им войной? Я никогда не верил в его безумие. Расчетливый ум преступника – не более. Как следует из слов Венедиктова, кремлевский людоед вовсе не прочь быть "частью" Европы – на "особых правах".

Новини
Россияне еще не созрели до "Слуги народа"

Нынешний тупик, в котором оказался Кремль благодаря колоссальным усилиям, героизму и терпению украинской патриотической части, лишает московского сатрапа самого главного – возможности наслаждаться местом в европейской истории. Задача Киева и всего международного сообщества – не позволить российскому президенту выйти из той политической тюрьмы, куда он был заключен в 2014 году. Путин должен остаться в памяти потомков как прожорливый радиоактивный мутант с признаками интеллектуального вырождения, а не как "собиратель земель", успешно продававший Европе газ и "русское величие".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Серіал Слуга Народу Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Александра Кушнаря
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
3
Смішно
24
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
И передыху рашке никто уже не даст.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Згоден і додам: в ерефії є люди котрі вже зрозуміли в яку халепу їх завели кремлівські. Вони чекають "Лебединое озеро".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги