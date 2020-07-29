В добрые старые времена хабаровский конфликт решался быстро и грубо. Приезжал новый генерал-губернатор, который, с помощью армии, быстренько разгонял беспорядки. Главных смутьянов ловили и, по вырыванию ноздрей, вешали. Кого не вешали, тех пороли или отправляли в армию служить на 25 лет.

Сурово всё было.

Но в наши диетические времена всё смешнее. Путин решает в Хабаровске убрать Фургала ибо тот популярней Путина будет, да и мало старался по обнулёжке конституции. А когда народ бунтовать начал, то было принято решение, чтобы Жириновский не взбрыкивал, отправить губернатором его банного друга Дегтярёва. Дегтярёв приехал и стал играть роль слона в посудной лавке. Это означает, что он решил плюнуть в хабаровчан и показать, кто здесь хозяин. Для этого он стал говорить грозные всякие фразы, которые услышал из телевизора — что бунтуют приезжие и за деньги, что он уедет на выходные, когда будут основные протесты. Еще он пытался говорить что-то издевательское — ну, к примеру, что он завидует хабаровчанам, у которых так много времени на протесты, но лучше потратить это время с большим толком, в баню сходить, к примеру. Еще он советовал сходить на рыбалку вместо протестов. А еще стал напоминать гражданам, что лучше им сидеть дома, поскольку коронавирус на дворе. И, конечно, у протестующих нашли ножи и топор.

Вот такой новый путинский ставленник, вполне возможный будущий президент-патриот.

Конечно, невероятное удивление и восхищение вызывают протестующие хабаровчане. Даже непонятно, они за Фургала на протесты выходят, или уже о нём забыли и против Путина ходят. А может просто по-приколу, за ощущением своего достоинства. Еще непонятно, сколько они будут ходить на протесты, ибо все когда-то устанут, а Путин Фургала не вернёт, Путин никогда, подчёркиваю, никогда не идёт навстречу обществу. Общество для него непослушное дитяти, которое то предать готово, то майдан устроить. Поэтому, Путин ноздри не рвёт, но Дегтярёва отправляет навести там, в Хабаровске, порядок.

Мой любимый астрофизик и популяризатор науки Нил Де Грасси Тайсон как-то пояснял, что люди отличаются от шимпанзе всего двумя процентами генов. "Всего два процента, но скажите, — вы будете вести беседу с шимпанзе?"— спрашивал аудиторию Тайсон. "Или, если вы видите муравейник в лесу, — добавлял он, — разве будете вы задумываться, куда бегут эти муравьи. Нет, не будете, хотя их общество по сложности организации, по чёткости выполнения задач ненамного ниже общества хомо сапиенс".

Для Путина хабаровчане — это такие шимпанзе или муравьи. Они почти как настоящие люди — у них жизнь, работа, какие-то горести и радости. Но нет главного, что есть у Путина — понимания той самой великой Империи, которую Путин строит уже двадцать лет. Пока не очень получается, но есть еще время до тридцать четвёртого года, может тогда получится. Фургал плохо работал на Империю, поэтому его убрали. А вот эти "муравьи" бунтуют, потому что не понимают высшего замысла. Поэтому, будет их мягко усмирять — мы же не хотим, как в Украине?

Кто-то считает, что Путин чего-то не знает, или не понимает. Да всё он знает и понимает, просто ему всё равно кто и что думает о нем, о его политике и поступках.

Тут бы и надо написать что-то оптимистичное, типа: "но скоро у людей откроются глаза…", или "протесты расползутся по всей России и тогда…"

Никто не знает, когда в России что-то измениться. Границы страны открыты, ты можешь выбрать любую страну и жить там, а не сидеть в тюрьме за пластиковый стаканчик. Интернет дарит любые удовольствия без границ. Так скажите, зачем спорить с Путиным и его безумными идеями. Пусть строит, что хочет до посинения.

Но нет, у муравьёв, как выясняется, есть человеческое достоинство.

Путину иногда стоит обращать внимание на муравейник, иначе муравьи окажутся в его доме.

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