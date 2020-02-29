Зміни в російську Конституцію, запущені з середини січня, пройдуть в два етапи і фактично увічнять владу чинного президента Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів опозиціонер і колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков. За його словами, після першого етапу, запланованого референдуму на 12 квітня, буде другий – Путін продовжить президентський строк ще на 6 років за замовчуванням (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"На референдум має прийти 50-70% людей і проголосувати, як із рушниці. Ось тоді Путін скаже: "Ну все відмінно, піпл схвалює, давайте тепер другий етап конституційної реформи. Назвіть мене верховним правителем, а в умовах перехідного періоду і ворожого оточення президентський термін може бути продовжений ще на 6 років. А далі як сподобається". Тобто мета змін до Конституції – увічнити владу Путіна", – запевнив він.

Володимир Путін

За словами Гудкова, російське суспільство, за фактом, вже змирилося з новими змінами.

"Протестувальників садять, плющать і дають незрозумілі терміни – в таких умовах можна прийняти все, аж до довічної влади. Кремль якимось кривим шляхом хоче змінити деякі частини Конституції, а слухняна рабська Дума все це затвердить. Хоча не прописано жодної законної підстави, не опрацьований жоден нормативний акт – якась абракадабра. Думаю, проблема Путіна врешті цими поправками не вирішиться", – підкреслив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського політолога Леоніда Радзіховського, президент Росії Володимир Путін більше не буде балотуватися на президентських виборах і може піти зі свого поста раніше 2024 року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.