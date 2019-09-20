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20 вересня • оновлено в 06:52
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"Залізна завіса": Путіна викрили в підготовці бунту проти Заходу

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Російський політолог припустив, що на останньому тристоронньому саміті з Сирії обговорювалося питання формування альтернативного Заходу блоку за участю Росії.

Таку думку Дмитро Орєшкін висловив в блозі OBOZREVATEL. "Президенти Ірану, Туреччини та Росії обговорювали питання подальшого розвитку Сирії. Зрозуміло, що означало це зібрання. Воно означало ясне рішення Путіна про формування блоку, альтернативного Заходу - політичного, військового, цивілізаційного, культурного, фінансового", – сказав він.

На думку політолога, цей блок має можливість дестабілізувати європейські політичні режими і посилити військову згуртованість Сирії, Туреччини і Ірану навколо Росії. "У Сирії будуть посилюватися удари по Ідліб, зрозуміло, що збільшиться потік біженців, зрозуміло, що вони будуть бігти до Європи", – спрогнозував він.

Володимир Путін на зустрічі глав держав-гарантів Астанінського процесу сприяння сирійському врегулюванню Реджепом Тайіпом Ердоганом і Хасаном Рухані

Володимир Путін на зустрічі глав держав-гарантів Астанінського процесу сприяння сирійському врегулюванню Реджепом Тайіпом Ердоганом і Хасаном Рухані

Офіційний сайт президента РФ

"Це означає, що Путін повертає Росію до радянських часів залізної завіси, коли є один блок, і йому протистоїть інший", – резюмував Орєшкін.

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Шаман – хороший мужик, але вигнати Путіна він не міг

Як писав OBOZREVATEL, 27 серпня президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган провели зустріч на полях Міжнародного авіакосмічного салону МАКС-2019 в Московській області, на якій обговорили конфлікт в Сирії і поставки російських зенітних ракетних систем С-400 до Туреччини.

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Теми
Ексклюзив Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Дмитро Орєшкін Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Разговоры о "Евразийском союзе" идут уже давно. К союзу не против присоединиться Германия, Франция. А в ввиду того, что США совсем "берега потеряли", шансов на создание такого союза все больше и больше.
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Н Олег
Н Олег
трудолюбиво делая из России врага, запад вдруг с досадой обнаружил со стороны России некоторую отчуждённость, и даже желание более тесных отношений со странами, настроенными дружелюбно --- запад назвал это "агрессивным блоком" ... шо теперь делать, куды бечь?
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70rus xxx
70rus xxx
Господа-товарищи шумеры,я понимаю,что Путин для вас Бог и вы ему преклоняетесь,но не настолько уж он всемогущий.
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