"Залізна завіса": Путіна викрили в підготовці бунту проти Заходу

Російський політолог припустив, що на останньому тристоронньому саміті з Сирії обговорювалося питання формування альтернативного Заходу блоку за участю Росії.

Таку думку Дмитро Орєшкін висловив в блозі OBOZREVATEL. "Президенти Ірану, Туреччини та Росії обговорювали питання подальшого розвитку Сирії. Зрозуміло, що означало це зібрання. Воно означало ясне рішення Путіна про формування блоку, альтернативного Заходу - політичного, військового, цивілізаційного, культурного, фінансового", – сказав він.

На думку політолога, цей блок має можливість дестабілізувати європейські політичні режими і посилити військову згуртованість Сирії, Туреччини і Ірану навколо Росії. "У Сирії будуть посилюватися удари по Ідліб, зрозуміло, що збільшиться потік біженців, зрозуміло, що вони будуть бігти до Європи", – спрогнозував він.

Володимир Путін на зустрічі глав держав-гарантів Астанінського процесу сприяння сирійському врегулюванню Реджепом Тайіпом Ердоганом і Хасаном Рухані Офіційний сайт президента РФ

"Це означає, що Путін повертає Росію до радянських часів залізної завіси, коли є один блок, і йому протистоїть інший", – резюмував Орєшкін.

Як писав OBOZREVATEL, 27 серпня президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган провели зустріч на полях Міжнародного авіакосмічного салону МАКС-2019 в Московській області, на якій обговорили конфлікт в Сирії і поставки російських зенітних ракетних систем С-400 до Туреччини.

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